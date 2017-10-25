اتساقا مع الدور الذي تلعبه إدارة الإعلام الديني على كل المستويات والأصعدة، مستخدمة في ذلك مختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية الممكنة، أعلنت إدارة الإعلام الديني أن فلاشات حملة «صلاتي نورت حياتي» تبث حاليا عبر «شبكة كيوميديا» بالجمعيات التعاونية، مشيرة إلى أن ذلك يتوافق مع مبدأ الشراكة المجتمعية ويندرج ضمن استراتيجية الوزارة في استخدام جميع الوسائل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح مدير إدارة الإعلام الديني والمشرف العام على المشروع القيمي لتعزيز العبادات «نفائس» صلاح أبا الخيل أن فلاشات الحملة قد أنتجت بطريقة تتوافق مع شاشات الكيوميديا والسينما وغيرها من وسائل البث للتمكن من عرضها بمختلف الأماكن ضمانا للوصول لأكبر عدد من الشرائح الجماهيرية، مؤكدا على أهمية إطلاق الرسائل القيمية من وقت لآخر بهدف التوعية والتذكرة لاسيما في عصر بلغت فيه التكنولوجيا مداها، لافتا إلى أهمية الإعلام القيمي والمسؤولية الكبيرة الواقعة عليه معتبرة سفينة النجاة من معترك البرامج غير الهادفة.

واختتم أبا الخيل بالإشارة إلى أن الفلاشات قصيرة الزمن باتت هي الأكثر إقبالا وبخاصة في عصر يتميز كل ما فيه بالسرعة، مشددا على ضرورة الإكثار منها مع مراعاة العمق في المعنى وتخير الرسالة الموجهة جيدا حتى لا نترك الناس فريسة للإعلام غير الهادف وعرضة لفوضى الشبكة العنكبوتية بشكل عام.