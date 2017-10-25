ليلى الشافعي

قال المقرئ محمود الرفاعي عضو مجلس إدارة الجمعية الخيرية الكويتية لخدمة القرآن الكريم وعلومه (حفاظ) والمشرف العام على مشروع الماهر قبل الصف العاشر إن هذا المشروع أحد مشاريع حفاظ المتخصصة والفريدة حيث يهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم كاملا للطلاب بداية من سن 10 سنوات على ان يختم الطالب ختمته القرآنية الأولى قبل بلوغه الصف الدراسي العاشر أي قبل سن 15 عاما، وفق منهج علمي دقيق وخطة دراسية منظمة وذلك ليستقبل الطلاب تحديات مرحلة الشباب وهم برفقة القرآن الكريم.

وأضاف الرفاعي ان حلقات التحفيظ في المشروع تتم وفق طريقة «التيسير»، وهو برنامج نوعي يهتم بتثبيت ومراجعة المحفوظ، حيث تنعقد الحلقة مرة واحدة في الاسبوع وفي أوقات مرنة لتتناسب مع باقي التزامات الطلاب الدراسية، ويكون عدد الطلاب بكل حلقة طالبين فقط، مبينا أن تسجيل الطلاب في المشروع يتم عبر واتساب على رقم 65972297 مع شرط اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقد للطلاب للوقوف على مدى التزامهم وجديتهم، كما أن الجمعية تقوم بعقد لقاءات تنويرية للطلاب وأولياء الأمور لمتابعة التحصيل والرد على الاستفسارات الخاصة بسير المشروع.

وعن الإقبال على حلقات المشروع قال الرفاعي ان المشروع منذ اطلاقه لاقى إقبالا واسعا من طلاب العلم والحريصين على تعلم كتاب الله، وذلك لأن حلقاته الدراسية تبدأ مع الطالب في سن الـ 10 سنوات وهي السن التي تكون فيه ذاكرة الطالب في أوج طاقتها للحفظ والتحصيل، فضلا عن إدراك أولياء الأمور لأهمية تحفيظ أبنائهم القرآن في هذه السن ليستقبلوا انطلاقهم في مرحلة الشباب حيث الاستقلالية ورفع كثير من القيود الأسرية وهم متمسكون بأخلاق القرآن، كما أن حلقات المشروع تعتبر من الحلقات المؤهلة لحلقة السند التي تمنح لخريجيها إجازة بقراءة القرآن الكريم بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم.