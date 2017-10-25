القاهرة ـ هناء السيد

يشارك اعضاء ادارة الفتوى والتشريع في مؤتمر التراث القضائي الأول المقرر عقده بالقاهرة من 29 الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل في القاهرة، والأعضاء المشاركون هم: المستشار عبدالحميد جاسم المطر والمستشار المساعد هزاع بهمن والمحاميان سليمان الفودري ومحمد الدشتي.

وينظم المؤتمر مركز الدراسات والتراث القضائي بنادي قضاة مجلس الدولة المصري بالتعاون مع المحامي محمد ناصر العتيبي والقاضي بمجلس الدولة اسامة مبارك ومعباس عبدالهادي العتيبي وأنور العنزي.

ويهدف المؤتمر إلى نشر التراث القضائي والثقافي لمجالس الدول والذي يعد رائدا للقضاء الإداري في الوطن العربي والمفاهيم الاساسية للمرتفعات والإجراءات والدفوع والطعن في الأحكام أمام القضاء الإداري في الكويت ومصر.

كما سيتناول مدى استفادة الدول العربية من مئات الآلاف من الأحكام القضائية والفتاوى القانونية الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع لمجلس الدولة، والتي تمثل الأسس والمبادئ التي تسير عليها محاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية في جميع الدول العربية.

وأضاف أن هذه الأحكام والفتاوى تشكل المبادئ العامة التي تحكم علاقة الدول بالأفراد وتحمي الحقوق والحريات في هذه الدول.

ويشارك في المؤتمر رؤساء الهيئات القضائية من الدول العربية.