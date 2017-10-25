صرح مدير إدارة الدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.فهد الجنفاوي بأنه بعد الانتهاء من حملة الدعوة للتسجيل في دور القرآن الكريم وانتظام سير العملية التعليمية فيها قد أشاد بجهود الهيئة التعليمية والإدارية في المراكز، متمنيا لهم عاما دراسيا حافلا بالنشاط والانجازات، وأعرب عن امله في أن تحقق الدور أهدافها وتطلعها في نشر تعليم كتاب الله عز وجل والعلم الشرعي والثقافة الإسلامية المتميزة بالوسطية والاعتدال، واستذكر جهود المعلمين عبر المرحلة الماضية وهنأهم بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين الذي يحملون اسمى رسالة وأعظم مهمة وأمانة، وهي أمانة التعليم والتوجيه والإرشاد قولا وفعلا وسلوكا.

واشار الجنفاوي إلى زيادة عدد مراكز دور القرآن الكريم، وأضاف أن هذه الزيارة في المراكز نتج عنها زيادة في اعداد الدارسين والدارسات، وأوضح أن هناك إقبالا على الالتحاق بالدور من الرجال والنساء.

وبين أن الدراسات قد أعدت خطة الانشطة لشهر أكتوبر الجاري، وستتضمن تسيير رحلة للديار المقدسة لأداء مناسك العمرة للدارسين في مراكز الاحتياجات الخاصة في دور القرآن الكريم وهذه هي العمرة السابعة التي تنظمها الإدارة لهذه الفئة من الدراسين.

كما أن خطة الأنشطة ستشمل الاعدادات والتجهيزات لإقامة المخيم الربيعي للإدارة الذي تنظم فيها دور القرآن الكريم بعض البرامج الثقافية والاجتماعية والرياضية، والتي سيكون لها الاثر الكبير في نفوس أعضاء الهيئة الادارية والتعليمية وجميع الدارسات وتجدد لديهم الهمة والنشاط مما ينعكس إيجابيا على حياتهم التعليمية والوظيفية.