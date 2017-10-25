أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، تجميد نتائج الاستفتاء الذي أجراه الإقليم في 25 سبتمبر الماضي واستعدادها للدخول في حوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية.

وقالت الحكومة في بيان إن الخطر الذي يتعرض له كردستان والعراق يفرض على الجميع أن يكون بمستوى المسؤولية التاريخية وعدم دفع الأمور إلى حالة القتال بين القوات العراقية والبيشمركة.

وأضافت أن الهجمات والصدامات بين القوات العراقية والبيشمركة منذ ال16 من الشهر الحالي أدّت إلى وقوع خسائر من الطرفين وقد تؤدي إلى حرب استنزاف وبالتالي الى تدمير النسيج الاجتماعي بين المكونات العراقية.

واشارت الى ان "القتال بين الطرفين لا يفرض انتصار أي طرف بل يقود البلد الى دمار شامل في جميع جوانب الحياة"، موضحة أنها "من موقع المسؤولية تجاه شعب كردستان والعراق تعرض على الحكومة والرأي العام العراقي والعالمي وقف إطلاق النار فورا في إقليم كردستان وتجميد نتائج عملية الاستفتاء والبدء بحوار مفتوح بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.