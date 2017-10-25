كشفت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام قسم إزالة المخالفات بفرع بلدية محافظة الجهراء بجولة ميدانية على منطقة صناعية الجهراء وذلك ضمن إطار حملة #بتعاونكم_نجملها التي تهدف إلى تكثيف الرقابة على المحلات التي تداول المواد الغذائية، مشيرا أن الحملة قد أسفرت عن التفتيش على 15 محلا وتحرير 27 مخالفة أغذية و إعلانات.

وفي هذا السياق أكد رئيس قسم إزالة المخالفات، سليمان الغيص، بأن مفتشي القسم قاموا بجولة على صناعية الجهراء أسفرت عن تحرير 27 مخالفة أغذية وإعلانات واشتملت على 24 مخالفة أغذية تنوعت ما بين تشغيل عامل بشهادة صحية منتهية وعدم التقيد بقواعد النظافة بالإضافة إلى تداول أغذية قبل الحصول على شهادة صحية، إلى جانب تحرير 3 مخالفات عدم تجديد رخصة إعلان.