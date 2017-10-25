أكدت دولة الكويت مواصلة عملها من اجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، مشددة على موقفها المبدئي والثابت حول ما يختص بقضايا نزع السلاح والأمن الدولي وإخلاء العالم من الأسلحة.

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت أمام اجتماع اللجنة الأولى "نزع السلاح والأمن الدولي" للدورة ال72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها مستشار وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة طلال الفصام مساء امس الثلاثاء.

وقال الفصام "انه يتعين علينا استذكار ما مررنا به سويا من تجارب لعلنا نجد الطريق المناسب نحو تحقيق غاياتنا المشتركة في إخلاء العالم من الأسلحة النووية".

وذكر ان الكويت تجدد الدعوة للدول الراعية الثلاث لقرار الشرق الأوسط الصادر عن مؤتمر المراجعة لعام 1995 والذي يمثل جزءا لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة الى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ ذلك القرار.

وأعرب الفصام عن القلق من استمرار إسرائيل في موقفها الرافض للانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووي او حتى التوقيع على اتفاق الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لتتفادى الإعلان عن عدد منشآتها النووية او حتى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعاينتها.