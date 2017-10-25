أوضحت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت، عن قيام فريق الطوارئ التابع لفرع بلدية محافظة الأحمدي بجولة تفتيشية على المحلات والمطاعم والمقاهي استهدفت التأكد من صلاحية تراخيص الإعلانات الخارجية للمحلات حيث تم تحرير 6 محاضر مخالفة إعلان.



وفي هذا السياق أوضح رئيس فريق الطوارئ، مشعل ابا الصافي، أن الجولة تركزت على المطاعم والمحلات التجارية والمقاهي بالمحافظة والتي أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة إعلان ، تنوعت ما بين عدم صيانة إعلان ،وانتهاء ترخيص الإعلان.



وأضاف ابا الصافي انه من خلال الجولة قام المفتشون أيضا بإزالة 40 إعلانا عشوائيا من شوارع وميادين المحافظة، كما تم التوجه إلى طريق الوفرة بغرض رفع بقالتين مخالفتين وذلك لعدم حصولهم على ترخيص من قبل البلدية وعلى إثرها تم تحويلهم الى حجز البلدية .



وتابع ابا الصافي انه تم متابعة عملية البيع العشوائية على طريق الوفرة وفي منطقة صباح الاحمد السكنية تم ضبط عدد 8 جزارين وتم تحويلهم الى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.



كما دعت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت جميع المواطنين والمقيمين الالتزام التام بكافة قوانين وانظمة البلدية وذلك من اجل الارتقاء بمستوى المنظر العام للبلاد.