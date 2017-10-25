يشارك ممثلو دولة الكويت ونادي باسل السالم الصباح، في الجولة الرابعة من بطولة الإمارات للراليات، التي تقام في إمارة الشارقة بمشاركة واسعة لنخبة من المتسابقين.

وقال مدير لعبة الراليات بالنادي مشاري السبتي، قبيل مغادرة الوفد اليوم الأربعاء، إن مراسم الافتتاح الرسمية ستقام في الساعة السادسة من مساء غد الخميس بمشاركة 16 متسابقا في الرالي الذي تبلغ مسافته 84 كيلومترا.

وأضاف السبتي أن أبرز المشاركين الكويتيين في الجولة هم مشاري الظفيري وملاحه مبارك الظفيري وسالم الظفيري وملاحه الإماراتي راشد الشامسي وسالم أمان وملاحه علي حسن.

وأوضح أن المشاركة الكويتية في هذه البطولة هي خير اختبار لقدرات المتسابقين على المنافسة في أقوى جولات الرالي، مؤكدا أنهم سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تشريف الكويت في هذا المحفل الرياضي العالمي وسيسعون إلى تحقيق أفضل النتائج والمراكز ورفع علم البلاد عاليا.

وتقدم بالشكر الجزيل لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة خالد الروضان والمدير العام للهيئة بالإنابة الدكتور حمود فليطح ولرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي باسل الصباح على كل ما قدموه له من دعم مادي أو معنوي مما كان له دور كبير في تسجيل هذه المشاركة في البطولة.