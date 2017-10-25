عبدالكريم أحمد

قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، قبل قليل برفض الدعوى المقامة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة الرسوم الصحية للمقيمين، وبذلك يتأيد القرار الحكومي.

وأعلن المحامي هاشم الرفاعي لـ«الأنباء»، أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بإلغائه والقضاء له بالطلبات المتمثلة بإلغاء القرار الحكومي بزيادة الرسوم الصحية على المقيمين.

وكان الرفاعي قد تقدم بالدعوى، مبينا أن قرار وزارة الصحة خالف التوجه الإنساني للكويت وسمو الأمير، فضلا عن أنه لم يحقق عنصر الملاءمة المطلوب توفره بإصدار أي قرار إداري حيث اشترط مبالغ طائلة لا يقدر معها غالبية الأجانب المعروف أنهم عمالة وموظفون يتلقون رواتب متدنية.