قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، صباح اليوم، بإجراء القرعة على الدفعة الرابعة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N2) والتي تشتمل على 279 قسيمة بمساحة 2400 م.

هذا وقد أعلنت المؤسسة أسماء المواطنين المستحقين لدخول هذه القرعة بناء على أولوية الطلب الإسكاني والتي وصل التخصيص لها حتى تاريخ 2011/9/25 وما قبل.

الجـــدير بالذكــر أن يوم الخميس و الأحد مطلع الأسبوع المـقبل الموافق 26 – 29 /10/2017 موعد توزيع بطاقات القرعة للدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (N2) والتي تشتمل على (297) قسيمة بمساحة 2400 م. للمخصص لهم حتى تاريخ 2012/11/20 وما قبل.

ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية متابعة حساب المؤسسة الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي في الإنستغرام ( pahwkw ) وحسابها في التويتر(Housinggovkw).