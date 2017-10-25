أكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، اليوم الأربعاء، حرصها على استخدام المواصفات الحديثة للاستدامة في جميع المشاريع الإسكانية وتطبيق المعايير العالمية المتطورة في هذا المجال.

وقال مدير إدارة التصميم في المؤسسة، المهندس ناصر السعيد، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لتبريد وتدفئة المناطق، إن تطبيق المواصفات الحديثة للاستدامة في مشاريع المؤسسة يسهم في تحقيق العديد من الخطط والأهداف المستقبلية للمؤسسة.

وأشار إلى أن تطبيق تلك المواصفات سيسهم في ترشيد الإنفاق، والحد من التكلفة، وحماية البيئة، وصيانة مواردها،وترشيد استهلاك المياه والكهرباء في المشاريع الإسكانية الجديدة.

من جهتها قالت مديرة إدارة التخطيط في المؤسسة، م. أسماء النجار، إن المؤسسة بصدد دراسة تطبيق نظام التبريد المركزي ضمن أنظمة الاستدامة في المشاريع الإسكانية المستقبلية بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالدولة.

وأضافت النجار أن المؤسسة تسعى لتطبيق تلك النظم في مشروع جنوب سعد العبدالله والذي سينفذ بنظام الشراكة بين حكومتي دولة الكويت وكوريا الجنوبية لإنشاء المشروع باستخدام احدث النظم والتقنيات في التصميم والبناء.

وأوضحت أن مشروع جنوب سعد العبدالله سيكون انطلاقة لتطبيق تلك النظم في المشاريع الإسكانية المستقبلية.

وعن مشاركة المؤسسة في المؤتمر الدولي لتبريد وتدفئة المناطق، أكدت النجار أن المؤسسة تسعى للاستفادة من الخبرات والتجارب العالمية في هذا المجال.

ويعقد المؤتمر لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بمشاركة المنظمة الاوروبية للتدفئة والطاقة والمنظمات الاوروبية المتخصصة والخبراء المهتمين بقضايا ترشيد الطاقة واستدامتها في هذا القطاع على مستوى العالم.

ويضم وفد المؤسسة العامة للرعاية السكنية اضافة الى السعيد والنجار كبيرة الاختصاصيين في المؤسسة المهندسة فاطمة الحسينان.