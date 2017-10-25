أكد المدير العام للهيئة العامة للرياضة، بالإنابة، د. حمود فليطح، أن المؤتمر الدولي العلمي الثاني لعلوم الرياضة من شأنه فتح آفاق جديدة لتطوير الحركة الرياضية والتنافسية الحقيقة.

وقال فليطح في بيان صحافي للهيئة اليوم الأربعاء، إن المؤتمر الذي يقام في الكويت يومي 29 و 30 أكتوبر الجاري تحت شعار (واقع الرياضة العربية بين الممارسة والمنافسة) يشارك فيه أكثر من 530 باحثا وخبيرا ويشهد تقديم 200 ورقة بحث علمي تهدف إلى تطوير التربية البدنية في الوطن العربي من خلال رؤية مستقبلية.

وأضاف أن المؤتمر تتخلله حلقات نقاشية علمية تتناول واقع الرياضة العلمية من اتجاهات عدة لإيجاد الحلول للعقبات والمعوقات التي تواجه الرياضة العربية إلى جانب عقد عدد من ورش التدريب على هامشه.

وشدد حرص هيئة الرياضة ممثلة في إدارة الرياضة للجميع على تبني ورعاية المؤتمر بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بقسم التربية البدنية. وأعرب عن الشكر لقسم التربية البدنية على ما يقوم به من جهد رائع في الإعداد للمؤتمر، مؤكدا ثقته بالقائمين عليه لإخراجه بصورة مميزة وراقية تعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت وتحقيق الغايات السامية المرجوة منه.