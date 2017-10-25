سلمان الحمود: الجهود متواصلة لإنجاز المشاريع الإنشائية لرفع كفاءة مرافق مطار الكويت



بحث رئيس الإدارة العامة للطيران المدني، الشيخ سلمان الحمود، اليوم الأربعاء، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ليندر كينج سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل الجوي.

وقالت الإدارة في بيان صحافي، إن المباحثات تناولت مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مجالات الطيران المدني وتبادل الخبرات في ما يخص التدريب والتطوير ورفع كفاءة العاملين في مطار الكويت الدولي.

وأكد الشيخ سلمان الحمود حسبما نقل عنه البيان اهتمام الكويت بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد.

وبين أن الجهود متواصلة لإنجاز المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها كالمبنى المساند (تي 4) ومبنى الركاب الجديد (تي 2) وإنشاء المدرج الثالث فى المطار وغيرها من المشاريع التي من شأنها رفع كفاءة مرافق مطار الكويت الدولي.