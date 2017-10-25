أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر السعري 23.04 نقطة ليصل إلى 6621.4 نقطة بينما انخفض المؤشران الوزني و(كويت 15) 0.86 و 1.9 نقطة على التوالي.

وبلغت قيمة الأسهم المتداولة حتى ساعة الإغلاق 12.5 مليون دينار كويتي (نحو 40.8 مليون دولار أميركي) في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة 64.6 مليون سهم تمت عبر 2493 صفقة.

وكانت أسهم شركات (نفائس) و(سنرجي) و(المركز) و(تجارة) و(أولى ت) و(المصالح ع) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم شركات (زين) و(أعيان) و(عربية ع) و(المستثمرون) و(سنرجي) و(وطني) الأكثر تداولا.