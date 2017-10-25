أكد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، ضرورة الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة بهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المدير العام للجهاز بالإنابة، قصي الشطي، في كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة التأهيل والكوادر البشرية منى المقهوي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية (فينتك) إن هناك توجها في الشرق الأوسط إلى اعتماد التكنولوجيا المالية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف الشطي أن السنوات العشر السابقة شهدت ظهور شركات ناشئة حديثة في مجال التكنولوجيا المالية، متوقعا ازدياد عددها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش محاور مهمة عدة منها الابتكار المالي والمعاملات الإلكترونية والخدمات المالية والنظام المالي والتقنيات المالية الحديثة وإدارة المخاطر.

وذكر أن المؤتمر سيناقش أيضا سبل الإقراض والتمويل والمدفوعات والتحويلات ووسائل إدارة الثروة وحماية البيانات وأمن المعلومات إضافة إلى تقنية ال(بلوكشين) والعملة الالكترونية الافتراضية (بيتكوين) واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في دول الخليج والوطن العربي.

ولفت إلى حرص (تكنولوجيا المعلومات) على رعاية المؤتمرات الرامية إلى تدريب موظفي الجهات الحكومية وإكسابهم الخبرات من خلال الالتقاء مع المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية والمجالات الأخرى.