آلاء خليفه

انطلقت صباح اليوم، انتخابات المجلس الطلابي بالجامعة العربية المفتوحة في أجواء حماسية ديمقراطية.

وقد التقت "الأنباء" رئيس اللجنة العليا المؤقتة للانتخابات، د.محمد المشد، الذي أشار إلى أن عملية التصويت الساعة بدأت عند الساعة الثامنة صباحا ومستمرة حتى الساعة الرابعة من عصر اليوم، موضحا أن الفرز سيبدأ عند الرابعة والنصف، وإعلان النتائج عند الساعة العاشرة مساء.

وأفاد المشد أن التصويت يكون من خلال النظام الفردي باختيار مرشح واحد ويتم اختيار 50 عضوا للمجلس الطلابي من ثلاث تخصصات وهي الأدب الانجليزي وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال.