عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وكيلة التعليم العام بوزارة التربية، فاطمة الكندري، عن إعادة النظر في النظام الثانوي، مبينة أنه تم إعداد مسودة لهذا النظام ورفع المشروع إلى لجنة التسيير برئاسة وزير التربية ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس والتي بدورها أبدت بعض الملاحظات ويتم حاليا إعادة فلسفة النظام.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الكندري للصحافيين عقب ترؤسها اجتماع مدراء المناطق التعليمية صباح امس، حيث أشارت إلى أن القطاع حريص على دراسة الملاحظات التي من أبرزها فلسفة النظام ، والمسارات ، والمعدل التراكمي تمهيداً لإعادة عرض المشروع مرة أخرى على اللجنة لاعتماده.

وبيّنت انه تم طرح خلال الاجتماع الإدارات المدرسية المطورة والفاعلة، حيث تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي للمنطقة التعليمية، وخلال الأسبوع المقبل سيتم عرض الهيكل على المناطق والتواجيه الفنية لإبداء الملاحظات، ومن ثم اعتماده من لجنة التسيير بعد تنقيحه.

وحول الاختبارات الإلكترونية المعادة، شددت الكندري على دور الموجه الفني ورئيس القسم في عملية التقييم، لأن من يحصل على الامتياز سيتقدم إلى وظيفة إشرافية ويجب أن يكون على قدر المسؤولية.

وأكدت أن "نتائج الاختبارات الإلكترونية المعادة مؤخراً لاسيما في الحاسب الآلي والاقتصاد المنزلي غير مرضية، ولم تصل إلى درجة الطموح وكنت أتمنى أن تكون أفضل من ذلك، ولذلك نشدد على منح درجة الامتياز خلال التقييم لمن يستحق".

وطالبت الكندري مدراء عموم المناطق التعليمية تشكيل فرق العمل الخاصة بالترفيع الوظيفي، مشيرة الى أن مقابلات المعلمين الراغبين في النقل الى فصول التربية الخاصة ستكون الاسبوع المقبل بعد الانتهاء من تشكيل اللجنة وفي انتظار اعتمادها من وكيل الوزارة د. هيثم الاثري.

وبينت ان العمل جاري على تشكيل لجان مقابلات الوظائف الاشرافية لإجراء المقابلات الشخصية للناجحين في الاختبارات الاخيرة المعادة، مؤكدة على ضرورة زيارة الموجه الفني للمعلمين لتدوين الملاحظات وعرضها على رئيس القسم لمتابعتها ووضع الخطة العلاجية لرفع الكفاءة المهنية للمعلم.