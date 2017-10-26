فرج ناصر

قالت وكيلة وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم إن أعمال تنفيذ مشروع مطار الكويت الدولي الجديد المبنى رقم (11) تسير على قدم وساق، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من معظم أعمال الحفر، حيث تم حفر ما يقرب من 3 ملايين متر مربع.

وأضافت أن متوسط الصب اليومي للخرسانة يفوق الألفي متر مكعب في اليوم وانه تم صب اكثر من (100) ألف متر مكعب من الخرسانة كما تم الانتهاء من (25%‎) من أعمال صب قواعد مبنى الركاب، مشيرة إلى أن اكبر عملية صب للخرسانة في الموقع بشكل متواصل خلال (18) ساعة، كانت (5800) متر وتم ذلك باستخدام (11) مضخة خرسانة.

وأشارت الغنيم إلى انه تم الانتهاء من صب ثلث قاعدة النفق البالغ طوله (3) كيلومترات، كما تم الانتهاء من أعمال أساسات مبنى خزانات المياه، وانه قد بدأت أعمال صب قواعد مبنى المحطة المركزية.

وذكرت أنه تم أيضا الانتهاء من تشييد مبنى مكاتب الموقع الدائم لمهندسي وزارة الأشغال وجهاز استشاري الإشراف والجهة المستفيدة الإدارة العامة للطيران المدني بمساحة (11500) متر مربع.