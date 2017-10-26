بشرى شعبان

افتتحت الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين الموسم الثقافي لهذا العام تحت عنوان «رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة».

وكانت البداية مع ندوة حول رياضة المعاقين استهلت بكلمة لرئيسة الجمعية رحاب بورسلي، أكدت فيها استمرار الجمعية ومنذ سنوات في تنظيم مواسم ثقافية سنوية تتناول القضايا التي تهم مختلف فئات الإعاقة، وهي قضايا ذات حساسية خاصة وتناولتها الجمعية لتوعية أولياء الأمور.

وعن برنامج الندوة أشارت بورسلي إلى انه يتضمن عرض تجارب للمتميزين في الرياضة بالإضافة لعرض ما قدمته هيئة الشباب والرياضة لفئة المعاقين، وختمت بالتوجه بالشكر لمركز الخرافي لاستضافته الدائمة لأنشطة المعاقين.



هذا وعرضت وفاء تقي من ذوي الإعاقة تجربتها مع الرياضة مشيرة إلى انتسابها لنادي المعاقين عام 1988 وواكبت كافة المراحل التي مر بها النادي ومنتسبوه مشددة على أهمية ممارسة الرياضة في حياة ذوي الإعاقة.



هذا واستعرض رئيس قسم ذوي الإعاقة بإدارة الرياضة للجميع في هيئة الشباب والرياضة جاسم الصفار دور الهيئة في رياضة ذوي الإعاقة مسلطا الضوء على المواد القانونية الخاصة بدور هيئة الشباب والرياضة في رياضة المعاقين، موضحا ان الهيئة عملت على تشجيع ممارسة الرياضة في مراكز الشباب منذ ما يقارب الـ 4 سنوات ووافقت الإدارة على تخصيص مركز شباب لجمعية أولياء أمور المعاقين في احد المراكز في منطقة السالمية كما خاطبت الهيئة الجهات المختصة لتخصيص أراض لإنشاء نواد لذوي الإعاقة في المناطق ورفعت الهيئة كتابا لوزير الإعلام والشباب آنذاك بتوفير الأراضي مع المبالغ وذلك في عام 2015.

واكد ان البلدية أدرجت الموضوع ضمن خطة الهيكلة للدولة تخصيص أراض في 2019 لانشاء نواد على مستوى الكويت.

وأشار الصفار الى ان هيئة الشباب وظفت كافة ذوي الإعاقة ولم ترفض أي كتاب تعيين لشخص من ذوي الإعاقة وتم تعيين جميع من رشحهم الديوان إلى جانب إضافة قسم جديد لذوي الإعاقة وفتح المجال لأي معاق من غير منتسبي النادي يمارس الرياضة وعرض الأنشطة التي نفذتها الهيئة لذوي الإعاقة والمشاريع التي تنفذها الهيئة لتطوير رياضة ذوي الاعاقة.

وفي الختام عرضت البطلة بلسم الأيوب برنامج تدريب عدد من ذوي الإعاقة في دورتين للدفاع عن النفس لأبناء الجمعية وأكدت العمل مع ذوي الإعاقة من اجل تمكينهم للدفاع عن أنفسهم.