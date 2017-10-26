ليلى الشافعي

أشار الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة رائد الخرافي الى ان الامانة أولت اهتماما بالغا بالطفل وتنشئته فكريا وصحيا واجتماعيا من خلال مشروعات عدة.



وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر الأمانة للإعلان عن الفائزين بمسابقة الكويت الدولية الثالثة لتأليف قصص الأطفال في مجال الوقف والعمل الخيري والتطوعي: الأمانة العامة للأوقاف كجهة رسمية حققت انجازات عديدة في مجال الوقف وغيره من ضمنها مشروع هذه المسابقة والتي يستفيد منها أطفال العالم بأسره حيث تنشر القصص الفائزة باللغتين العربية والإنجليزية.



وأن هذه المسابقة تحظى برعاية كريمة من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس مجلس شؤون الأوقاف محمد الجبري وان هذه المسابقة ضمن ملف التنسيق الدولي للأوقاف على مستوى العالم الإسلامي بموجب قرار وزراء الأوقاف للدول الاسلامية في مؤتمرهم بجاكرتا بالعاصمة الاندونيسية.



من جهته، قال رئيس اللجنة المشرفة على المسابقة صقر السجاري: أحب التنويه بالاثر الايجابي والأصداء الواسعة التي حظيت بها المسابقة في دورتيها الأولى والثانية والإقبال الكبير من الكتاب والمبدعين والمؤلفين من داخل الكويت وخارجها على مستوى جميع دول العالم حتى وصل المتسابقون الى 355 متسابقا حيث فتحت المسابقة مجالا غير مسبوق في الكتابة والابداع الادبي والقصصي في مجال الوقف الذي ربما لم يفكر كثيرون من الكتاب فيه من قبل.



واشار الى جودة المستوى وحرفية التناول ووضوح العرض وطرح الافكار النيرة في مخرجات المسابقة واتاحتها في تشجيع المبدعين والكتاب خاصة الاهتمام بشريحة مهمة وهي الاطفال من سن 8 الى 12 سنة.



ولفت الى ان مكتبة علوم الوقف قد استقبلت مكتبة ماما انيسة للاطفال طلابا وطالبات من ناشئة المدارس لترسيخ صورة ذهنية جديدة لأطفال المدارس تجاه الوقف ودوره في تحقيق النهضة العلمية والمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية والتثقيفية من جهة وعلى الوقف ونشر الثقافة من جهة اخرى.



واكد ان تنظيم المسابقة عزز في 2013، 2015 إبراز ريادة الكويت اقليميا وعالميا في دعم القضايا والمجالات الخيرية والوقفية التي تسهم في خدمة المجتمع على مستوى مختلف المجالات الاجتماعية والدينية والتنموية.

الفائزون

٭ المركز الأول: تم حجب جائزة المركز الأول

٭ المركز الثاني: لينة خالد الدسوقي من سورية - عن قصة «نظارة جدي» 10000 دولار.

٭ المركز الثالث: جميلة يحياوي من الجزائر - عن قصة «صاحب المظلة السوداء» 5000 دولار.

وتم اختيار ثلاث قصص باعتبارها قصصا متميزة وهي لكل من:

٭ الكاتب أيمن محمد عبدالسلام دفع الله - من السودان - عن قصة «حكاية أحمد الذي تحدى الظروف».

٭ الكاتبة فاطمة يعقوب خوجه - من السعودية - عن قصة «إجازة صيف».

٭ الكاتب شريف عبدالمجيد محمد عبدالرحمن ـ من الجزائر - عن قصة «أفضل الأصدقاء».

وتم الاتصال من قبل رائد الخرافي بالفائزين لتهنئتهم.