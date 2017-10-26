المؤسسة تسلمت روضة الأطفال والسوق المركزي بمشروع الوفرة القائم

عادل الشنان

ترأست المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الأربعاء اجتماعا ضم عددا من الجهات الحكومية لبحث الإطار الزمني لاستكمال تشغيل الخدمات في مدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين.

وعقب الاجتماع الذي عقد برئاسة نائب المدير العام لشؤون التنفيذ بالمؤسسة م.علي الحبيل أعلنت المؤسسة في بيان صحافي أن 10 جهات حكومية اتفقت على تسليم جداول زمنية لتشغيل الخدمات في المدينتين بموعد أقصاه الأسبوع المقبل تمهيدا لتجميعها ضمن جدول زمني موحد يرفع لمجلس الوزراء.

وأضافت ان الاجتماع يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتكليفها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإعداد جداول زمنية تفصيلية تحدد فيها آلية تشغيل الخدمات العامة في مدينتي صباح الاحمد والخيران ومراحل الإنجاز لضمان تشغيلها للمواطنين.

وذكرت ان المجتمعين بحثوا عددا من المعوقات القائمة وسبل حلها وتسريع وتيرة الإنجاز بما يسهم في تقليل المدة الزمنية لاستكمال تشغيل كامل الخدمات العامة في المدينتين بما في ذلك توفير الميزانيات اللازمة وطرح المناقصات والتعاقد واستعجال ترسية وتنفيذ المشاريع الخدمية الرئيسية الحيوية.

ولفتت الى ان المجتمعين اتفقوا على تسليم الجداول الزمنية لتشغيل مختلف الخدمات في موعد أقصاه الأسبوع المقبل تمهيدا لتجميعها ضمن جدول موحد يرفع لمجلس الوزراء لتسهيل الإشراف وتحديد مسؤوليات الجهات ومتابعة أسباب التأخير، وذلك تحت إشراف المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكدت المؤسسة ان تكليفها من قبل مجلس الوزراء يشمل متابعتها إنجاز البنية التحتية الرئيسية لمدينتي صباح الأحمد والخيران السكنيتين المشتملة شبكة الطرق وإمدادات المياه والصرف الصحي وشبكات الكهرباء والهواتف الأرضية والمتنقلة.

وأوضحت ان إنجاز البنية التحتية الرئيسية للمدينتين يشمل الخدمات الأمنية والتعليمية المتعلقة بالمدارس والهيئات التعليمية والصحية المتعلقة بالمستوصفات والمستشفيات والعيادات الصحية والخدمات الإدارية والاجتماعية والثقافية والدينية والمناطق الخضراء فضلا عن توحيد الإطار الزمني لتشغيل جميع الخدمات العامة المقدمة للمواطنين من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وضم الاجتماع ممثلي وزارات الأشغال العامة والكهرباء والماء والداخلية والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وبلدية الكويت ووزارة الدولة لشؤون الخدمات إضافة الى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

من جهة أخرى، أجرت «السكنية» أمس الأربعاء قرعة الدفعة الرابعة من القسائم الحكومية لمشروع جنوب المطلاع (إن 2). وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 279 قسيمة بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 25 سبتمبر 2011.

وأضافت ان اليوم الخميس ويوم الأحد المقبل سيكونان موعدين لتوزيع بطاقات قرعة الدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 2) التي تشتمل على 297 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها للمخصص لهم حتى 20 نوفمبر 2012.

كما أعلنت المؤسسة عن تسلم روضة للأطفال والسوق المركزي في مشروع الوفرة القائم.

وذكرت «السكنية» في بيان صحافي أنه تم تسلم مبنى روضة الأطفال نموذج (2007) ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة المباني العامة والخاص بمشروع الوفرة القائم قطعة (1).

وفي السياق نفسه، تسلمت المؤسسة مبنى السوق المركزي نموذج (5) ضمن المشروع نفسه.