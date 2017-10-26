قام وفد من جمعية العبدلي الزراعية التعاونية ضم رئيس مجلس الإدارة خالد العريفان ونائب رئيس المجلس خالد المحيني وأمين السر محمد العجمي إضافة إلى عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الإنتاجية الزراعية والثروة الحيوانية رئيس تحرير مجلة الحصاد أحمد الحصم بزيارة لوزارة الأشغال استقبلتهم خلالها وكيلة الوزارة م.عواطف الغنيم في مكتبها بحضور الوكيل المساعد لقطاع شوؤن الصيانة م.محمد بن نخي والوكيل المساعد لجهاز استشاري الوزير خالد الخزي وم.رجاء المؤمن مديرة إدارة صيانة الطرق السريعة وم.خالد البراك مهندس المشروع.

وقد تم اثناء اللقاء بحث علاقات التعاون بين الوزارة وجمعية العبدلي الزراعية التعاونية وسبل تنميتها وتطويرها، إضافة الى بحث إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الضرورية في منطقة العبدلي الزراعية والتي تعود بالنفع على المزارعين ورواد المنطقة مثل إنشاء مستشفى صحي وآخر بيطري وغيره من الخدمات الضرورية للمنطقة.

كما تم أيضا تقديم الشكر والتقدير للوزارة ممثلة في الوكيلة والوكلاء المساعدين والمهندسين على جهودهم المبذولة في انجاز تنفيذ الطرق بالمناطق الزراعية وتوريد الاسفلت «المالينغ» حول فرع المطلاع، كذلك إنشاء مدخل ومخرج ومواقف سيارات في فرع الروضتين القديم، اضافة الى جهودهم في الصيانة المستمرة لطريق العبدلي من فرع المطلاع إلى نهاية الطريق وغيرها.