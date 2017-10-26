«التقدم العلمي» نظمت المؤتمر بالتعاون مع عدة جهات

اختتم مؤتمر القيادات العلمية النسائية، الذكرى العاشرة، الذي استضافته الكويت في مبنى المنظمات العربية في الكويت يوم امس أنشطته، ونظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي المؤتمر بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية والجمعية الاميركية لتقدم العلوم والخارجية الاميركية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وحفل المؤتمر بشهادات من باحثات وعالمات تركن بصمات مشرقة على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مجتمعاتهن المحلية، وعلى المستوى العالمي، فمجددا في الكويت، وبعد 10 سنوات من انعقاد المؤتمر الاول وقفت هؤلاء العالمات ليروين قصصهن فألهمن المشاركات، وقد تحدثت الى المؤتمر صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن رئيسة الجمعية العلمية الملكية في الأردن، والشيخة لبنى القاسمي التي كان لها دور كبير في تطبيق الحكومة الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، وريما خلف الأمينة التنفيذية السابقة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا).

وبعثت د.سميرة اسلام الحماس في المؤتمر الذي وقف محييا كفاحها في الخمسينيات والستينيات حتى تقلدت منصب اول عميد مساعد امرأة في المملكة العربية السعودية، وكما تقول عن نفسها فهي ابنة الكتاتيب التي اطلقت تعليم البنات النظامي.

واستحوذت د.سلوى الهزاع على انتباه الحضور وهي تروي قصة حياتها، فقد تعلم والدها وعلم بناته وفقا للتعليم الحديث، وعلى الرغم من معارضة اسرته الشديدة المحافظة، وبعد ان كان اهل قريتها يحتجون على ظهورها في التلفزيون، بعد ان وصلت لما وصلت اليه كإحدى ابرز القيادات النسائية في الطب في السعودية، صاروا يسألون والدها: متى ستظهر ابنتنا في التلفزيون مرة اخرى؟

اما د.سميرة عمر الحاصلة على الدكتوراه في علوم الموارد البرية واول امرأة تُعين مديرا عاما لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، فقد روت قصة طموحها لجعل الكويت خضراء متتبعة مراحل قصة نجاحها، مستذكرة مختلف أفراد أسرتها، فقد كان المجهر الذي قدمه لها والدها في عيد ميلادها الـ 16 افضل هدية تلقتها من اي وقت مضى، وانها لاتزال تستخدمه لتعليم حفيدتها.

وتنوعت تخصصات المشاركات من علوم بيولوجيا الفضاء والفلك والطب والهندسة الى الناشطات في تعزيز العلوم في المجتمع، لكنهن جميعا تشابهن في دعوتهن الى التحلي بالصبر والمثابرة والأمل، لأن الفشل مراحل من طريق النجاح، كما تقول د.كيم بينستيد عالمة البيولوجيا الفضائية من جامعة هاواي.