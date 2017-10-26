توروكنيونس: الموسيقى جزء من التعاون بين الكويت وأميركا منذ سنوات طويلة

العالم سيكون أفضل كثيراً لو كان هناك فقط مزيد من الموسيقى

للطعام الكويتي سرٌ خاص ونكهة مميزة وقويةللموسيقى في الكويت ميزة خاصة وفيها طاقة تجذب المستمعين

رسالتنا الموسيقية تقول إننا جميعاً بشر ومتشابهون ولو اختلفت لغاتنا وثقافاتنا

نقدم الموسيقى الأميركية المشهورة والمحببة للجميع دارين العلي تستضيف السفارة الأميركية ضمن مهرجان «اكتشف أميركا» في نسخته الخامسة الفرقة الموسيقية لسلاح الجو الأميركي «Touch n Go» التي تقدم مجموعة من العروض في سياق إظهار الثقافة الأميركية عبر الموسيقى لغة الشعوب. «Touch n Go» حضرت إلى الكويت ضمن جولة شرق أوسطية تمكنت خلالها من التواصل مع مختلف شعوب المنطقة بأسلوب فني راق، حيث قدمت عددا من الحفلات وزارت عددا من المدارس بهدف اطلاع الجيل الشاب على أنماط الموسيقى الأميركية المحببة للجميع. «الأنباء» التقت أعضاء الفرقة وتحدثت مع مديرها الكابتن رافاييل توروكنيونس الذي بين حماس فرقته لتأدية أنواع الموسيقى الأميركية أمام الجمهور الكويتي الذواق والمحب لكل أنواع الموسيقى بهدف تبادل الثقافات والتعرف على الآخر في جو من الألفة. توروكنيونس تحدث عن قناعاته بأهمية الموسيقى في تقريب وجهات النظر بين الشعوب المختلفة، بالإضافة إلى الكثير من القضايا الأخرى تفاصيلها في اللقاء التالي:

بداية، هل لنا أن نعرف إن كانت هذه الزيارة الأولى لكم في الكويت؟

٭ هذه الزيارة بالنسبة لي فرصة للتعرف على الكويت ولقضاء وقت أطول فيها بعد زيارة قصيرة منذ شهر تقريبا قدمنا فيها عرضين موسيقيين، بينما أنا سعيد حاليا لأنه لدي وقت أطول للتواصل مع الآخرين، خصوصا فيما يتعلق بزياراتنا للطلبة والتواصل معهم والتعامل معهم عن قرب، فالتعرف على أناس آخرين من غير جنسيتك هو أمر في غاية الأهمية والموسيقى تحقق لنا هذا الأمر.

فلنتحدث عن الفرقة التي تديرها، وما نوع الموسيقى الذي تقدمه؟

٭ نحن كفرقة منذ حضورنا إلى هنا قدمنا عروضا للتلاميذ في المدارس وعروضا أخرى للجمهور في أماكن متفرقة، ما نقدمه هو الموسيقى الأميركية المشهورة والمحببة للجميع كموسيقى الروك والبوب وغيرهما، وما هو مهم بالنسبة لنا أن الموسيقى هي الطريق الذي يوصلنا الى أي مكان ومشاركة الآخرين بما لدينا من ثقافات وحضارات، وأنا أجد أن التعاون الثقافي والموسيقي هو جزء صغير جدا من العلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين أميركا والكويت والتي تمتد منذ زمن طويل.

تحضرون الى الكويت للمشاركة في مهرجان «اكتشف أميركا»، فما تعليقك على هذه المشاركة؟ كيف تقدم أميركا لمن يريد أن يكتشفها؟

٭ أول ما يخطر في بال أحدهم لتقديمه حول أميركا هو اختلاف الثقافات وتعددها في بلدي وهو أمر رائع للغاية، كما أننا في الوقت نفسه في أميركا نحب أن نتعرف على الثقافات الأخرى، فنحن نهدف من زياراتنا إلى التعرف على الآخر وتوطيد أواصر العلاقة به، والفكرة الرئيسية هي التواصل مع المجتمع وتعريفه على ما لدينا من ثقافات وطريقتنا لتقديم ذلك عبر مهرجان اكتشف أميركا هي الموسيقى التي نملكها لنتشاركها مع غيرنا من المجتمعات.

هل كانت لديك خلفية عن المجتمع الكويتي بشكل خاص أو المجتمعات العربية قبل التعرف عليه ربما كونتها عن طريق الإعلام أو ما شابه؟

٭ كل ما أستطيع أن أقوله بهذا الخصوص إنني التقيت خلال زياراتي في هذا المحيط عددا كبيرا من الناس وخصوصا الطلاب ولمست لديهم الكثير من الطاقة الإيجابية وانطباعاتي الإيجابية عن هذا المكان كونتها من هؤلاء الطلاب وخصوصا طلاب الموسيقى الذين قابلناهم، لأنهم يتفاعلون معنا بشكل مميز وحضاري، وعندما عدت إلى أميركا بعد 6 أشهر قضيتها أتنقل بين دول الشرق الأوسط أخبرت أولادي أنني التقيت أطفالا مثلهم يفكرون مثلهم ويحبون اللعب والضحك وتعلم الأشياء مثلهم تماما، أردت أن أفهمهم أن الناس وإن اختلفت طريقة ملبسهم أو لغتهم ففي النهاية هم بشر يبحثون عن السعادة ويرغبون في العمل معا لإيجادها وهذا هو انطباعي فعلا عن هذا المجتمع.

هل هذا يعني أنك كموسيقي تشجع التعاون بين الدول في المجال الثقافي الذي يقرب وجهات النظر ويجعلك على قرب من الآخرين لتستطيع فهمهم؟

٭ بالطبع، أنا أرى أن الاختلاف يزيد من معارف المرء، فأنا مثلا من بورتوريكو، وبالرغم من أنها جزيرة صغيرة وهي جزء من الولايات المتحدة، إلا أن هناك اختلافا كبيرا في الثقافة والموسيقى وقد تمكنت من خلق مزج مميز فيما بينها، وهكذا أيضا عندما أذهب لأي مكان في العالم فقد أتيت إلى الكويت وتجولت في منطقة الشرق الأوسط كل شيء مختلف الطعام والموسيقى وكل شيء وهذا ما يجعل كل مجتمع يختلف عن الآخر ويميزه، ولكن تبادل الثقافات والحضارات يقرب هذه المسافات ويجعل من الاختلاف أمرا ممتعا نتشاركه مع الآخرين ونجرب ما هو موجود لديهم ونتعرف على ثقافتهم ونقبلهم باختلافهم كما يقبلوننا باختلافنا.

ذكرت الطعام الكويتي واختلافه، فما رأيك بهذا الطعام؟

٭ اكتشفت أن للمأكولات الكويتية طعما آخر، لا أعلم أسماء الطعام ولكن ما تذوقته جعلني أكتشف أن له نكهة خاصة مميزة وقوية جدا.

وماذا عن الموسيقى الكويتية والخليجية بشكل عام هل استمعت إليها؟

٭ أنا عادة متآلف مع الموسيقى وقد لاحظت في الموسيقى ليس فقط في الكويت بل في الإقليم بشكل عام أن المقاييس الموسيقية المستخدمة فيها مختلفة قليلا ولكنها قريبة من الجاز الأميركي، الموسيقى الكويتية لديها وضع خاص موسيقى راقصة فيها الكثير من الطاقة وأنا استمتعت بسماعها كثيرا وأنا أصلا أحبذ الاستماع لأنواع أخرى من الموسيقى التي تعمق ثقافتي الموسيقية.

على العموم الموسيقى لغة عالمية، فما تعليقك على ذلك؟

٭ في إحدى المرات كتبت ملاحظة لأسرتي قلت فيها «أعتقد أن العالم سيكون أفضل كثيرا لو كان هناك فقط مزيد من الموسيقى».

كونك جنديا في سلاح الجو الأميركي، هل يختلف عن كونك موسيقيا؟

٭ أنا عسكري موسيقي، الاختلاف الذي أشعر به هو في المهمة التي أؤديها فأنا أتجول في أنحاء العالم مع فرقتي الموسيقية وعلي أن أفهم وأعزف النشيد الوطني للبلد الذي أزوره وبأسلوب متقن، لأن ذلك سيظهر مدى احترامنا للبلد الذي نتواجد فيه، وهذا فعلا يشكل فارقا لدينا في تأدية مهمتنا كجنود موسيقيين.

وما الرسالة التي تود أن تبعثها عبر الموسيقى التي تؤديها خلال جولاتك في مختلف دول العالم؟

٭ رسالتان أساسيتان، الأولى أنه حتى لو أننا نتحدث لغات مختلفة فلدينا الموسيقى والطاقة الموجودة فيها لتجعلنا نفهم بعضنا بعضا، لسنا بحاجة إلى محادثة عميقة عن الحياة حتى نتواصل، نحن فقط بحاجة للجلوس والاستماع إلى الموسيقى التي نقدمها ليحصل التبادل الثقافي مباشرة مع تقبل الطرف الآخر والتفاعل معه، أما الرسالة الأخرى فهي أنها وبالرغم من أن ثقافاتنا مختلفة، إلا أننا في النهاية كلنا آباء وأمهات وأخوات وأبناء، أي أننا بشر بمشاعر وأحاسيس لدينا أهداف في الحياة فإننا في النهاية متشابهون جدا.

أعضاء الفرقة

٭ رافاييل توروكنيونس - قائد الفرقة

٭ بن توماس- عازف الاورغ

٭ جون كوكان - عازف الغيتار

٭ مارك ويلر - عازف الدرامز

٭ جون مارش - مهندس الصوت

٭ مليسا لاكور - مغنية

٭ بولا هانت - مغنية

«Touch n Go» أنارت أجواء المركز الأمريكاني

دارين العلي

تكلل الحفل الذي قدمته فرقة سلاح الجو الأميركي «Touch n Go» في المركز الامريكاني التابع لدار الآثار الاسلامية مساء اول من امس بالنجاح، بحضور جمهور واسع من أبناء الجالية الأميركية والشعب الكويتي.

ويأتي الحفل ضمن برنامج الفرقة التي تستضيفها الكويت ضمن برنامج «اكتشف أميركا» الذي تنظمه السفارة الأميركية خلال الاسبوع الجاري ويهدف التي توطيد أواصر التواصل وتمتين العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات.

وقدمت الفرقة عددا من الاغاني الأميركية الشهيرة في موسيقى الروك والبوب والجاز، حيث تفاعل معها الجمهور بحماس في حفل استمر لمدة ساعة.

في بداية، الحفل رحبت نائبة السفير الأميركي باتريشيا فيتز بالحضور شاكرة المركز الامريكاني على استضافة الفرقة الأميركية وهو المكان الذي يشهد على قدم العلاقة بين البلدين والتي تعود الى ثلاثينيات القرن الماضي.

وأعربت عن سعادتها لمشاركة فرقة القيادة المركزية لسلاح الجو الأميركي في اسبوع اكتشف أميركا الجمهور بأنواع الموسيقى المختلفة التي تقدمها.

وقالت إن سلاح الجو يمتلك 317 الف عضو من المهنيين في مختلف أنحاء العالم يجوبون في الاجواء للدفاع عن الناس ممن ينشدون الحرية.

ولفتت الى ان هذا الحفل ضمن فعاليات مهرجان «اكتشف أميركا» الذي يضم فعاليات متنوعة اقتصادية واجتماعية وفنية تهدف الى توطيد العلاقات بين الكويت وأميركا.

وأشارت الى ان هذا الحفل من ضمن الاحتفال بيوم الموسيقى العالمي الخاص بالفنان الموسيقي الأميركي دانيال بيرل، سيمفونية السلام، وهو عبارة عن سلسلة من المهرجانات الموسيقية العالمية التي تنظم في شهر أكتوبر احياء لذكرى الصحافي الموسيقي بيرل، الذي جال العالم بحثا عن التفاهم بين الثقافات وكان سلاحه القلم.

من جهته، قال مدير ادارة البرامج الاعلامية والعلاقات في دار الآثار الاسلامية العامة أسامة البلهان انها السنة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المركز الامريكاني للفرق الأميركية ضمن البرنامج الثقافي الـ 23 والذي يهدف الى توطيد أوصر العلاقات الثقافية بين الدول عبر المؤسسات الثقافية فيها، لافتا الى ان الدار تشجع مثل هذه الفعاليات لنشر الثقافة بين جميع أفراد المجتمع.

وحول انشطة المركز، تحدث البلهان عن معرض المدينة ما بعد النفط التي تصب في خانة رؤية سمو الامير للعام 2030 في الاعتماد على الطاقات البديلة والحفاظ على البيئة بالتعاون مع السفارة الالمانية، وهو عبارة عن معرض صور لمجموعة من مشاريع الطاقات المتجددة في مختلف الدول، ويستمر المعرض لمدة شهرين.

ولفت الى أن المركز الامريكاني هو عبارة عن متحف يضم 6 معارض تفتح أبوابها أمام الجميع حتى منتصف ديسمبر، مشيرا الى عدد من المشاركات الخارجية للمركز والتي مازال يتم التحضير لها.

بدورها، أكدت الملحق الثقافي في السفارة الأميركية زينيا باغانيني على أهمية ان يتخلل مهرجان اكتشف اميركا فعاليات موسيقية تظهر الجانب الفني الموسيقي الذي تتمتع به الولايات المتحدة التي تشتهر بأنواع كثيرة من الفنون.

ولفتت الى انه من الجميل جدا رؤية اعضاء بسلاح الجو الاميركي يقدمون موسيقى البوب والروك والجاز وغيرها من الانواع المختلفة من الموسيقى التي هي لغة الشعوب ولغة عالمية يستطيع ان يفهمها ويتفاعل معها كل من يستمع اليها.

ولفتت الى ان الحفل في المركز الامريكاني هو ضمن سلسلة من الانشطة التي تقدمها الفرقة ومنها ما هو موجه لطلبة المدارس، حيث زارت مجموعة من المدارس بهدف تقديم جلسات اشبه بتعليم الاطفال على التعامل مع الآلات الموسيقية، وقد لمست تجاوبا كبيرا بين الطلبة المحبين للموسيقى وما فيها من رسائل سلام وحب للعالم.

وأملت باغانيني ان تتوطد اواصر التعاون والتواصل ما بين الشعبين الصديقين الكويتي والاميركي في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية المختلفة.





نظمت ورشة «يوم السفارة الأميركية - نبذة عامة عن خدمات السفارة الأميركية بالكويت» في غرفة التجارة



السفارة الأميركية: 3 - 5 أيام لإصدار التأشيرة للكويتيين

بونسي: 31 ألف كويتي حصلوا على التأشيرة في 2016

كول: قسم الشؤون العامة يشجع التفاهم المتبادل ودعم سياسة أميركا

اثيرتون: نساهم في عمليات التعليم والتوعية والتدريب في الأمور الأمنية

دوميت: مجلس الأعمال الاقتصادي يعمل كداعم للشركات الأميركية الناشطة في الكويت

بيتر اثيرتون وتشارلز كول وجيف هاملتون وتيم بونسي وتيريسا دوميت جانب من الحضور

عبدالرحمن خالد

عقدت السفارة الأميركية لدى الكويت حلقة نقاشية صباح أمس في غرفة التجارة والصناعة تحت عنوان «يوم السفارة الأميركية - نبذة عامة عن خدمات السفارة الأميركية بالكويت»، وذلك ضمن أسبوع «اكتشف أميركا» للعام الخامس على التوالي.



وتحدث ممثلين من السفارة، عن الخدمات المقدمة للمواطنين الكويتيين وإجراءات عمل التأشيرة للسفر للولايات المتحدة الأميركية، كما اشاروا الى الدعم المقدم من السفارة للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة.



وقال القنصل العام لدى السفارة تيم بونسي ان السفارة تقدم الدعم لرعايا الولايات المتحدة، بالإضافة الى الخدمات الروتينية: جوازات سفر، خدمات توثيق شهادات ولادة بالخارج وغيرها عبر الموقع الإلكتروني http://kw.usembassy.gov لحجز المواعيد.

بيتر اثيرتون وتشارلز كول وجيف هاملتون وتيم بونسي- (ريليش كومار)

وذكر ان هناك نسبا معينة للمسافرون من الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث ان نسبة المسافرين في عطلات 34%، اما زيارة الأصدقاء والمعارض التجارية 30%، والعمل 11%، والدراسة 11%، والمؤتمرات والمعاهد 10%، والعلاج الطبي 3%، وزيارة الأماكن الدينية 1%.



وأوضح بونسي انه في عام 2016 حصل 31 الف مواطن كويتي على تأشيرة زيارة للولايات المتحدة، مبينا انه تمت الموافقة على 95% من الطلبات، وأكثر من 87 الف كويتي دخلوا الولايات المتحدة.



ولفت الى ان انتظار الحصول على مقابلة من أجل الفيزا يومان فقط، كما ان معظم المتقدمين يحصلون على فيزهم خلال 3-5 أيام.

وشرح بونسي خطوات التقدم بطلب تأشيرة بعمل ملف شخصي على الموقع الإلكتروني للسفارة عبر الرابط USTravelDocs.com/kw ليتم تحميل وثائق السفر الخاصة بالولايات المتحدة، كما يجب ملء الطلب قياس 160 دي إس على الأونلاين، ودفع رسم بمقدار 160 دولارا في بنك برقان، ثم بعد لك الحصول على موعد لإجراء مقابلة الحصول على الفيزا.



ونبه بونسي المتقدمين بعدم شراء تذاكر السفر قبل اصدار التأشيرة.



وقال: «إذا جرى إلغاء فيزا المتقدم، يتعين التقدم بطلب جديد للحصول على أخرى على http://trip.dhs.gov، إذا تم إيقافك في المطار أكثر من مرة».



من جانبه، قال مستشار قسم الشؤون العامة «الثقافية والاعلامية» في السفارة تشالز كول ان قسم الشؤون يقدم واجبات أساسية منها تشجيع التفاهم المتبادل، ودعم سياسة الولايات المتحدة، والعمل كناطق باسم السفارة.



وأشار الى ان القسم يعمل على عرض الثقافة والقيم الاميركية، والترويج للولايات المتحدة كوجهة للدراسة، والترويج لتعليم الانجليزية، وادارة برامج التبادل، وادارة برنامج المتحدثين الأميركيين.



وبالنسبة للصحافة والإعلام، لفت كول الى ان القسم يقوم بالتنسيق للمشاركات الصحافية، والرد على استفسارات الصحافة، ومتابعة وسائل الإعلام المحلية، كما يضع حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي usembassyq8 للإبلاغ عن اي امر.



وذكر كول ان قسم الشؤون العامة يعمل بشكل وثيق مع المكتب التجاري الخارجي للترويج للأعمال والمنتجات والخدمات الاميركية من خلال مبادرة «اسبوع اكتشف أميركا» وغيرها من الأنشطة على مدار العام، كما يعمل مع وزارة التعليم العالي للترويج للولايات المتحدة كوجهة للدراسة بالنسبة للشباب الكويتي ولضمان ان يكونوا مهيئين للنجاح في الجامعات الأميركية.



برامج التبادل

في سياق آخر، قال كول ان برنامج القيادة العالمي للزيارة يعد برنامج التبادل المهني الرئيسي لوزارة الخارجية الأميركية. ومن خلال زيارات قصيرة الأمد للولايات المتحدة يحصل القادة الأجانب الحاليون والناشئون في مختلف المجالات على معرفة مباشرة بالولايات المتحدة ويقيمون علاقات دائمة مع نظرائهم الأميركيين. وتعكس اللقاءات المهنية الاهتمامات المهنية للمشاركين وتدعم أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة».



وأضاف ان برنامج YES الذي تموله وزارة الخارجية يقدم المنح الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية للدراسة في الولايات المتحدة في مدرسة ثانوية اميركية لمدة عام لكي يتقنوا لغتهم الانجليزية ويطلعوا على الثقافة الأميركية».



وأوضح ان برنامج غولدمان ساكس 10000 امرأة هو برنامج وزارة الخارجية لمبادرات الأعمال للنساء وهو برنامج لمدة أسبوعين يركز على تطوير مهارات مبادرات الأعمال للنساء في الشرق الأوسط، لافتا الى ان البرنامج ممول بالكامل من وزارة الخارجية ومؤسسة غولدمان ساكس، وينمي البرنامج امكانيات القيادة للنساء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتشجيع التمكن الاقتصادي للمرأة.



وتابع: «اما GES فهو اللقاء السنوي البارز لمبادرات الأعمال الذي يجمع اصحاب المبادرات الناشئين والمستثمرين والمؤيدين من ارجاء العالم. ويقوم DSO والهند برعاية القمة في حيدر آباد (نوفمبر 28-30)».



وذكر كول ايضا برنامج اكسيس للمنح الدراسية المصغرة والذي يوفر قاعدة لمهارات اللغة الانجليزية لمن هم في سن 13-20 من القطاعات الاقتصادية الضعيفة من خلال دروس بعد المدرسة ودروس مكثفة.



وقال ان قسم الشؤون العامة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم العالي يدعم تدريس الانجليزية تدريس مواد STEM في المدارس.

وختم: «يقدم قسم الشؤون العامة منحا لمنظمات محلية للمشاركة في المجتمع المدني ومشاريع المبادرات التي تستهدف الشباب والنساء».



من جانبه، قال رئيس فريق الشؤون المدنية في السفارة بيتر اثيرتون: «عملنا في الكويت بالعادة عبر القوات المسلحة الأميركية، ونستغل هذه الفرصة لنساهم في عمليات التعليم والتوعية والتدريب في الأمور الأمنية. يسرنا التعاون مع الجهات المعنية في الكويت، ومن الواضح التعاون المشترك بين الجيشين الكويتي والأميركي».



بدوره، قال الملحق التجاري لدى السفارة جيف هاملتون ان القسم التجاري في السفارة يعمل على الترويج للتجارة والاستثمار بين الكويت والولايات المتحدة، بالإضافة الى تقديم المشورة للشركات الأميركية حول أفضل الطرق لدخول السوق والتوسع فيها والتوفيق والملاءمة بين الشركات الأميركية والكويتية.



وأضاف: «نقدم الدعم بالنيابة عن الشركات الأميركية فيما يخص المناقصات الحكومية والدعاية والترويج للولايات المتحدة لكي تكون مقصدا للاستثمار عند الكويتيين الدعاية لحماية الملكية الفكرية».



من ناحيتها، ذكرت المدير التنفيذي في مجلس الأعمال الأميركي في الكويت تيريسا دوميت ان المجلس يعمل داعما للشركات الأميركية الناشطة في الدولة، مبينة انه تم تأسيسه منذ عام 1985.



وأضافت ان المجلس يعتبر مؤسسة غير ربحية ويتألف من شركات أميركية كبرى، وشركات صغيرة وكبيرة الحجم ورواد أعمال وأصحاب مشاريع تجارية بارزة سواء أميركية او كويتية، مشيرة الى ان المجلس يحتوي على 350 عضوا، 60% من هؤلاء أميركيون، و30% كويتيون، و10% جنسيات أخرى، ذلك بالإضافة إلى 3 مؤسسات تابعة.



وأوضحت ان المجلس أصبح منبرا معتمدا للتجارة الأميركية في الكويت بشكل عام وذلك من خلال دعم أعضائه له.



وأشارت الى ان المجلس يوفر المنصة التي يقوم عبرها التنفيذيون بمتابعة ومناقشة القضايا التي تؤثر على العمليات التجارية بين أميركا والكويت ودول الخليج.



وقالت إن المجلس يشدد على أهمية تشجيع وتبادل الأفكار بين أعضائه والشركات الكويتية.

«القيادات النسائية في العلوم والتكنولوجيا» بالجامعة الأمريكية

د.كيم بينستيد خلال المحاضرة (زين علام) د.أمير زيد

لميس بلال



ضمن أسبوع اكتشف أميركا الذي تنطلق فعالياته بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية، أقيمت مساء امس الأول محاضرة حول «القيادات النسائية في العلوم والتكنولوجيا ألقتها باحثة مشاركة في معهد علم الأحياء الفلكية التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا د.كيم بينستيد، في الجامعة الأميركية في الكويت.



وأكدت د.كيم ان الهدف من المحاضرة هو جذب عدد اكبر من الطلبة الكويتين للدراسة في أميركا خصوصا الطالبات ممن لديهن القدرة والموهبة للدراسة والنجاح في مجال علوم الكمبيوتر والرياضيات والتكنولوجيا، ولتكن كل طالبة قائدة في مجالها.



وقالت من المثير للاهتمام ان نرى كويتيين يعملون في حقل ناسا واكتشاف الفضاء في المستقبل، وبعد ان تحدثت خلال محاضرتها عن العيش على كوكب مارس والتحديات انتقلت الى الدراسة والنتائج التي توضح الفرق بين العقلين الذكري والأنثوي والذي يؤكد انه لا يوجد فرق في القدرات العقلية او بمعنى علمي لا يوجد مسبب بيولوجي للقدرة العقلية والاستيعاب بين الجنسين لدراسة علوم الكمبيوتر والعلوم والتكنولوجيا».



وقدمت نصيحة في ختام المحاضرة قائلة: «الفشل هو خيار، إذا لم تفشل الأمور فانت لم تبتكر بما فيه الكفاية».

من جانبه، قال مدير مركز العلوم والأبحاث المعلوماتي والهندسية في الجامعة الأميركية في الكويت د.أمير زيد إن المحاضرة هي سلسلة من المحاضرات التي ينظمها مركز رايس في الجامعة الأميركية.



لافتا الى ان المحاضرة أشارت الى أرقام السيدات التي يدرسن هندسة وعلوم في أميركا مقارنة ببقية العالم والتي تعتبر أقل من الأرقام في الكويت وهذا يثير اهتمام البشر ومفاجأة في الوقت نفسه. كما تحدثت المحاضرة عن خبرتها والتحديات حول كوكب مارس والتحديات للمرأة ككل في مجال العلوم والتكنولوجيا.



كما أشار د.أمير الى ان المحاضرة جذبت الكثير من الطلاب ليلتقوا بمحاضرة عالمية من جامعة هاواي كمثل أعلى خصوصا للبنات في الكويت لينطلقن نحو الأفضل في طريق العلم والعمل.