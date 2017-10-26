ثمن محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد الجهود البحثية المثبتة بالأدلة والمراجع الموثوقة والدراسات المعمقة لمسيرة الرواد والأجداد، مؤكدا ان الكويت تزخر بأحداث فارقة تدعو الى التمعن في تاريخنا للاستقراء والاسترشاد بفحواه.

جاء ذلك خلال استقبال الخالد، عبدالرحمن زيد الغصاب الذي أهداه كتابا موثقا حول أحد أركان العائلة الشاعر الكبير عبدالله بن غصاب، حيث أكد الخالد ضرورة زيادة اهتمام الباحثين بإجراء بحوث ودراسات متعمقة في التاريخ والتراث الكويتي، لاستلهام العبر، وتعريف الجيل الحالي بمسيرة عطاء الآباء والأجداد، بما يعزز الاقتداء بإيجابياتها من مختلف شرائح المجتمع الكويتي، مشيرا الى الاعتزاز بمسيرة الشاعر عبدالله الغصاب كونه أحد أبناء محافظة الأحمدي.

من جانبه، أكد عبدالرحمن الغصاب ان الكتاب الذي أعده وجمعه ووثق محتوياته الكاتب سلطان حسين الباهلي، يوثق مسيرة أحد شعراء الكويت الكبار الذي تخصص في الشعر الشعبي أو النبطي في العقود الثلاثة الأولى من القرن الماضي، لافتا الى انطلاق شهرته في مسقط رأسه بقرية الشعيبة، ثم انتقل الى القرى المجاورة ومن ثم الى المرقاب حتى أصبح أحد فحول الشعر الشعبي في الكويت بل وفي الجزيرة العربية.