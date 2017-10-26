أعلن رئيس مؤسسة «عبدالعزيز سعود البابطين» الثقافية عبدالعزيز البابطين أمس الأربعاء أسماء الفائزين بمسابقة المؤسسة في دورتها الـ 16.

وقال البابطين في مؤتمر صحافي عقد بهذه المناسبة «نترقب هذا اللقاء وننتظره لنستحضر ذكريات 28 عاما من العمل الدؤوب الطموح الذي لم يعرف الراحة أو التمهل».

وأضاف ان المؤسسة اعتادت أن تحمل كل خطوة جديدة اضافة جديدة، لافتا الى زيادة عدد جوائز المؤسسة بواقع جائزتين جديدتين احداهما لأفضل قصيدة للشباب والثانية لأفضل ديوان للشباب ليرتفع عدد جوائز المؤسسة الى ست جوائز بقيمة اجمالية تصل الى 135 الف دولار.

وكشف البابطين عن ان جائزة أفضل قصيدة للشباب وقيمتها خمسة آلاف دولار فاز بها الشاعر عمر الراجي من المغرب عن قصيدته «بريد النور» بينما حصل على جائزة أفضل ديوان للشباب وقيمتها عشرة آلاف دولار الشاعر عبداللطيف المبارك من السعودية عن ديوانه «رؤى».

وأضاف أن جائزة أفضل قصيدة وقيمتها عشرة آلاف دولار فازت بها الشاعرة مروة حلاوة من سورية عن قصيدتها «زلفى الى النفس» كما فاز الشاعر أحمد مصطفى من مصر بجائزة أفضل ديوان وقيمتها عشرون ألف دولار عن ديوانه «هكذا تكلم المتنبي».

وقال ان جائزة الإبداع في مجال نقد الشعر وقيمتها 40 ألف دولار فاز بها مناصفة كل من د.فوزي عيسى من مصر عن كتابه «النص الشعري وجماليات التلقي» ود.عبدالرحمن عبدالسلام من مصر عن كتابه «فتنة التأويل - المتنبي - من النص الى الخطاب».

وتابع البابطين «أما بخصوص الجائزة التكريمية وقيمتها 50 ألف دولار فقد تم منحها للشاعر الراحل فاروق شوشة الذي رافقنا في مجلس أمناء المؤسسة قرابة عشرين سنة كان مستحقا خلالها أن ينال هذه الجائزة الرفيعة لولا أن حال موقعه من مجلس الأمناء دون ذلك».

وأشار البابطين الى مشروع المؤسسة الطموح في تعريب دولة جزر القمر عبر سلسلة متوالية من البرامج التدريبية مدتها 15 عاما وكراسيها التي أقامتها في عشرات الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا وأفريقيا لنشر اللغة العربية والثقافة الإسلامية وحوار الحضارات وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش ونبذ العنف والإرهاب.

كما أشار الى دورها في دعم قضايا الشباب والمرأة والهوية والتعليم من دون أن تتخلى عن مشروعها الأساسي بدعم الإبداع العربي والمبدع العربي، معربا عن الاعتزاز بالريادة والسبق في دعم الثقافة العربية بهذا النوع من المسابقات الثقافية.

من جهته أشاد سفيرنا لدى مصر محمد الذويخ في المؤتمر الصحافي نفسه بالدور الذي تقوم به مؤسسة «عبدالعزيز سعود البابطين» الثقافية في الحفاظ على الهوية الثقافية والأدبية العربية.

واعتبر الذويخ جوائز المؤسسة أحد روافد العمل الثقافي والأدبي على مستوى الوطن العربي مؤكدا ان الكويت تمارس دورا «ممتازا» في دعم الثقافة العربية وهي احدى سمات المجتمع الكويتي الرسمي وغير الرسمي.

وأضاف أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية تساهم من خلال أنشطتها في دعم الديبلوماسية الناعمة للكويت معتبرا ان المسابقات الثقافية تساهم في دعم محتوى الثقافة العربية عامة والعلاقات الكويتية - المصرية بشكل خاص.

وأشاد بحرص المؤسسة على دعم الشباب العربي مؤكدا أهمية احتضان المبدعين منذ الصغر وتهيئة الأجواء المناسبة لهم.