تغطية ٢١٦٨ كفالة ليتيم وداعية وحاج وتنفيذ ٣١٩١ برنامجاً توعوياً استفاد منه ٤٢٨١٨٥٩ مستفيداً

اصدرت جمعية العون المباشر تقريرها السنوي لمكتب الوقف عن البرامج والمشاريع المنفذة من ريع أوقافها، فلإيمان الجمعية ‬بأهمية ‬الوقف‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬ديمومة‭ ‬واستمرار‭ ‬العمل، ‬فقد‭ ‬أولت‭ ‬العون‭ ‬المباشر‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬للأوقاف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إدارة‭ ‬مختصة‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بشؤون‭ ‬الأوقاف‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إدارة‭ ‬أموالها‭ ‬واستثمارها‭ ‬وصرف‭ ‬ريعها‭ ‬سنويا‭ ‬للأغراض‭ ‬المخصصة‭ ‬التي‭ ‬يحددها‭ ‬الواقف‭ ‬لتبقى‭ ‬صدقة‭ ‬جارية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬حياته‭ ‬ومن‭ ‬بعد‭ ‬مماته،‭و ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المقاصد‭ ‬الشرعية‭ ‬للوقف‭ ‬و‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬حضاريا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬ولتخفيف‭ ‬العبء‭ ‬عن‭ ‬المحتاجين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬‭.‬

بفضل‭ ‬الله، ‭ ‬ثم‭ ‬بفضل‭ ‬الخيرين‭ ‬من أهل الكويت ودول العالم العربي والإسلامي تم تحقيق إنجاز كبير في إدارة الوقف بلغ خلال عام ٢٠١٦م مجموع ريعه ٢.١٧٤.٠٤٩ دينارا تم تحصيلها من عوائد المحفظة الاستثمارية ووزعت بحسب رغبة الواقفين على مشاريع متخصصة منوعة.

فمن ريع الوقف خلال العام ٢٠١٦م فقط تمت تغطية ٢.١٦٨ كفالة ليتيم وداعية وحاج، وتنفيذ ٣.١٩١ برنامجا توعويا استفاد منه ٤.٢٨١.٨٥٩ مستفيدا، تنفيذ ٥.٦٠٩ أضاح، وتقديم ٢٥٦.٨٨٢ وجبة إفطار في رمضان، تنفيذ ٢٧٥ مشروع تعليمي في ٣١ دولة، وانطلقت بفضل ريع الأوقاف ٣٠٤ قوافل طبية استفاد منها ١٢١.٦٩٩ من أهالي المناطق البعيدة المنقطعة عن الخدمات الصحية المناسبة، تنفيذ ٩٦٤ مشروعا تنمويا بلغ عدد المستفيدين منه ٥.٩٩٣ إنسانا، بالإضافة لمشاريع حفر الآبار والمخيمات الجراحية والمشاريع الإنشائية وأخرى ليصل عدد من استفاد من ريع الأوقاف خلال عام واحد ٥.٤٣٨.٤٨٨ إنسانا.

كما اشتمل التقرير على مصارف ريع الوقف بالتفصيل لتحقيق الشفافية الواجبة تجاه المتبرعين وثقتهم العالية بقدرة الجمعية على تحقيق أكبر فائدة ممكنة من أوقافهم ولحرصنا في العون المباشر‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬بمفهومه‭ ‬الشامل‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬لينهض‭ ‬بالأفراد‭ ‬والأسر‭ ‬الفقيرة‭ ‬ليصبحوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تغيير ‬واقعهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي تدعم كل جوانب حياته.

علما بأن نواة عمل الوقف في جمعية العون المباشر كانت بتخصيص مؤسسها د.عبدالرحمن السميط رحمه الله جائزة الملك فيصل لتكون نواة لوقف تعليمي لرفع مستوى التعليم في ٣١ دولة نعمل بها.

التقرير متوافر على موقع جمعية العون المباشر الإلكتروني ويمكن طلبه من الفرع الرئيسي للجمعية.