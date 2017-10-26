استقبل معهد دبي القضائي وفدا كويتيا بهدف التعرف على إنجازات وخدمات المعهد، وعلى وجه التحديد المجالات التدريبية التي يتم تنظيمها بهدف تأهيل أعضاء السلطة القضائية. وضم الوفد كلا من: العميد الركن الحقوقي عادل الجسمي رئيس هيئة القضاء العسكري، والعقيد حقوقي نواف العنزي، والمقدم حقوقي أحمد المطيري، وضابط الارتباط الرائد حقوقي راشد الحبسي. وأتيحت للوفد فرصة الاطلاع على نظم التدريب القضائي وبرامج التدريب، والسعي الدؤوب من قبل المعهد لتطبيق أفضل الممارسات في هذه المجالات.

وقال الدكتور القاضي جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: سعدنا باستقبال الأشقاء من الكويت لترسيخ علاقات التعاون القانوني والقضائي، في إطار منظومة التعاون الخليجي المشترك. وإن مثل هذه الزيارات تساعدنا جميعا في صقل خبراتنا وتطوير مهاراتنا وبرامجنا التدريبية للوصول بالقطاع القانوني والقضائي والممارسات المتعلقة به إلى أرقى المعايير العالمية.

وتم خلال الزيارة تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات، إضافة إلى تسليط الضوء على خطط المعهد، وخدمات ومنتجات إدارة المعرفة والنشر، وبرامج إدارة التدريب والتأهيل. وعلاوة على ذلك، قام كبار مسؤولي المعهد بالتعريف برؤيته ورسالته.

وتعكس هذه الزيارة حرص المؤسسات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي على التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الجوانب القضائية والقانونية.

وقد أثنى الوفد على ما تعرف عليه من خدمات ومعارف يقدمها المعهد خاصة في مجال تنفيذ البرامج الابتكارية والابداعية التي تدفع المعرفة القانونية لأعضاء السلطة القضائية وكل أفراد المجتمع.