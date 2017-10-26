بوشهري: يعادل ضعف استهلاك الفرد بالبلدان مرتفعة الدخل



دارين العلي

نظمت مجموعة كفاءات في وزارة الكهرباء والماء أمس ندوة مستقبل الطاقة في الكويت بين الواقع والتحدي بمركز مصادر المياه في الشويخ بحضور وكيل الوزارة م.محمد بوشهري وعدد من المهتمين.

وقال بوشهري في كلمة له ان أكبر التحديات التي تواجهها الوزارة استمرار زيادة الطلب على الكهرباء والماء، حيث يعد معدل استهلاك الفرد من الكهرباء أكثر من «15000 كيلوواط ساعة بالسنة»، لافتا الى ان معدل استهلاك الأفراد في الكويت من أعلى المعدلات العالمية بما يعادل ضعف استهلاك الفرد في البلدان مرتفعة الدخل.

وأضاف: أنه من المتوقع استمرار الزيادة في الطلب على الطاقة بسبب مشاريع التوسع العمراني والمدن الجديدة، حيث يعد قطاع المباني الأكثر استهلاكا للطاقة بسبب أنظمة تكييف الهواء، وفي ظل تدني أسعار الكهرباء على المستهلكين مقارنة بتكلفة الإنتاج.

وقال: لقد قامت الوزارة لمواجهة هذه التحديات بوضع التدابير والسياسات التي من شأنها تقليل الطلب على الطاقة، ومن أهم هذه التدابير، «وضع استراتيجية إصلاحات تعرفة الطاقة، وإقامة حملات توعية لترشيد استهلاك الطاقة، وتطوير مدونة حفظ الطاقة بما يتعلق بأنظمة التكييف، وقواعد البناء والإنارة، ومشاريع إدارة مصادر المياه، والتعاون مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إدخال أحدث أنواع التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية في المشاريع المستقبلية الخاصة بتبريد الضواحي، والإنتاج المشترك للطاقة والتبريد».

وفيما يخص دائرة الإنتاج أشار بوشهري إلى أن الوزارة تقوم بدعم حصة الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء بما لا يتعارض مع كفاءة موثوقية الشبكة الكهربائية، وزيادة حصة التكنولوجيا الجديدة عالية الكفاءة لإنتاج الكهرباء بتقنية الدورة المشتركة.

وأضاف: تسعى وزارة الكهرباء والماء كذلك إلى التوسع في إنتاج المياه بتكنولوجيا التناضح العكسي، والسعي لتحقيق أقصى قدر من إنتاج الكهرباء من الوقود الغازي، والعمل على وضع البرامج الخاصة لرفع الكفاءة وتقليل تكلفة الإنتاج للمحطات القائمة.

ولفت إلى أن اختيار عنوان هذه الندوة «مستقبل الطاقة بين الواقع والتحديات» يجسد الرؤية التي وضعت على ضوئها وزارة الكهرباء والماء خطتها الإستراتيجية لتأمين الطلب على الطاقة باستخدام أفضل التقنيات لإنتاج الكهرباء والماء، ودعم سياسات التشغيل الاقتصادي ورفع كفاءة عمليات التشغيل في محطات توليد الطاقة.