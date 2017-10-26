بشرى شعبان

كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل هيئة العمل لتنظيم السوق ساهمت في تخفيض عدد العمالة الهامشية، موضحة ان حصر تحويل العمالة الزراعية داخل القطاع أدى إلى انخفاض في عدد هذه العمالة بحدود 6000 عامل خلال عام.

وأضافت ان الإجراء الذي اتخذته القوى العاملة بربط احتياجات المشاريع الزراعية بإدارة تقدير الاحتياج وخضوعها للضوابط ساهم في تنظيم استقدام العمالة الزراعية، لاسيما مع النمو في عدد المشاريع التنموية الكبرى وحاجة هذه المشاريع لأعداد كبيرة من العمالة، وكان لابد من حصر هذه العمالة في تنفيذ المشروع الذي جاءت من أجله فقط.

وأشارت الصبيح إلى أن القرارات التي اتخذتها القوى العاملة لتنظيم سوق العمل، ومنها المؤهل الجامعي والخبرة والكفاءة، أثمرت الحد من العمالة غير المؤهلة، وهذا هو هدفنا بأن يتم استقدام العمالة الماهرة ذات الخبرة العالية.