دارين العلي

أكد الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتدريب في وزارة الكهرباء والماء د.مشعان العتيبي أن طرح مناقصة شراء وتوريد وتركيب عدادات الكهرباء والماء الذكية بات في مراحله النهائية بانتظار موافقة إدارة الفتوى والتشريع على المناقصة.

ولفت العتيبي في تصريح صحافي إلى ان المناقصة ستشتمل على شراء 800 ألف عداد ذكي للكهرباء والماء، حيث سيتم تركيبها في جميع القطاعات سواء كانت سكنية أو استثمارية أو تجارية أو غيرها من القطاعات الأخرى، مشيرا إلى انه سيتم توزيعها على جميع محافظات الكويت. وتوقع العتيبي ان تستغرق فترة تنفيذ المشروع سنتين، مشيرا الى ان الانتهاء من تنفيذ منظومة العدادات الذكية وتركيب عدادات الكهرباء والماء الذكية سيكون أكبر تطوير يحدث في تاريخ الوزارة.