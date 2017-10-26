ضمن خطة برامج المسؤولية الاجتماعية لديوان المحاسبة، وتعزيزا لرفع الوعي العام والتثقيف الصحي لدى موظفيه، نظم الديوان بالتعاون مع وزارة الصحة معرضا توعويا بمرض سرطان الثدي بعنوان «لأنك غالية علينا» بمشاركة 11 جهة صحية.

وقالت مراقب الإعلام والعلاقات العامة بالتكليف حنان الحبيب ان المعرض استهدف نشر الثقافة الوقائية وغرس العادات الصحية السليمة، والإلمام بكل المعلومات المتعلقة بسرطان الثدي، ومحاولة زيادة الاهتمام بطرق الوقاية والعلاج، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التي تحيط بالموضوع، تحفيزا لتبني ممارسات صحية سليمة استجابة الدعوات العالمية التي تساهم بشكل مباشر في التوعية بسرطان الثدي.

وأشارت إلى أنه تم توفير العديد من العروض المقدمة من المستشفيات والعيادات الطبية المتخصصة، مضيفة انه تم خلال المعرض توجيه النصائح المتعلقة بالوقائية من سرطان الثدي لموظفي الديوان من قبل الجهات المشاركة وتقديم الفحوصات المختلفة لهم، كما عقدت ندوة بمسرح الديوان على هامش المعرض التوعوي بعنوان «شبابك عشرين بعمر الأربعين» ألقتها د.ابتهال الحبيب استشاري طب عائلة ـ صحة المرأة.

الجدير بالذكر ان عددا من الجهات الخارجية شاركت في المعرض وهي المكتب التوعوي لخدمات العلاج الطبيعي، ومركز التغذية التابعين لوزارة الصحة، وشركة وربة للتأمين الصحي، وجمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، وجمعية كان، وقسم الأشعة وقسم الخدمة الاجتماعية بمركز حسين مكي جمعة، والبرنامج الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، وعيادة لا للتدخين، بالإضافة الى مركز الرعاية التلطيفية.