أكد الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات امس الأربعاء ضرورة الاستفادة القصوى من الحلول التقنية الحديثة بهدف تعزيز كفاءة القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المدير العام للجهاز بالإنابة قصي الشطي في كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة التأهيل والكوادر البشرية منى المقهوي خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الكويت للتكنولوجيا المالية (فينتك) إن هناك توجها في الشرق الأوسط إلى اعتماد التكنولوجيا المالية خلال الأعوام المقبلة.

وأضاف الشطي أن السنوات العشر السابقة شهدت ظهور شركات ناشئة حديثة في مجال التكنولوجيا المالية، متوقعا ازدياد عددها خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح أن المؤتمر الذي يستمر يومين سيناقش محاور مهمة عدة منها الابتكار المالي والمعاملات الإلكترونية والخدمات المالية والنظام المالي والتقنيات المالية الحديثة وإدارة المخاطر.

وذكر أن المؤتمر سيناقش أيضا سبل الإقراض والتمويل والمدفوعات والتحويلات ووسائل إدارة الثروة وحماية البيانات وأمن المعلومات إضافة إلى تقنية الـ(بلوكشين) والعملة الالكترونية الافتراضية (بيتكوين) واستراتيجيات التكنولوجيا المالية في دول الخليج والوطن العربي.

ولفت إلى حرص «تكنولوجيا المعلومات» على رعاية المؤتمرات الرامية إلى تدريب موظفي الجهات الحكومية وإكسابهم الخبرات من خلال الالتقاء مع المتخصصين في مجال التكنولوجيا المالية والمجالات الأخرى.

من جانبه، أكد ممثل الشركات الراعية للمؤتمر الرئيس التنفيذي لشركة «ماي فاتورة» عبدالله الدبوس في كلمة مماثلة أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات لإبراز دور الشركات في حلول الدفع الإلكتروني المتنوعة وتعريف مستخدميها بمدى سهولة هذه الخدمة ودرجة الأمان العالية فيها والبعد عن المخاطر.

وقال الدبوس إن المدفوعات الإلكترونية بدأت لأغراض التجارة الإلكترونية والمدفوعات مقابل السلع والخدمات باستعمال أجهزة الهاتف الجوال، مبينا أنها في توسع وهي أكثر انتشارا في الدول المتقدمة التي تتمتع ببنية تحتية متطورة في الشبكة الإلكترونية.

وأفاد بأن المؤتمر ينطوي على أهمية كبرى ويتناول موضوعات وقضايا بالغة الأهمية إقليميا ودوليا كأنظمة المدفوعات الدولية وحلول المدفوعات عبر الهاتف النقال والعملة الرقمية ونظام التسوية الآنية الإجمالية لتسوية المدفوعات الدولية وأبعادها القانونية.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين صباح الجلاوي في كلمته إن المؤتمر يعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر مع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الجلاوي أن «المحاسبين» تهدف إلى خدمة المجتمع وتحقيق أمل العاملين بمهنة المحاسبة المالية، مشيرا إلى أن المنطقة وصلت إلى نموذج متصاعد حول نمو قطاع التكنولوجيا المالية.

ودعا إلى البحث والسعي إلى معرفة المستجدات حول أهمية كل الحلول للتقنية الحديثة وسط الزيادة المتنامية للشركات، مؤكدا ضرورة قيام الجمعية بتطوير وتحديث مهارات المحاسبين المهنية باستمرار لتعزيز أهمية المهنة وتطوير أساليبها مع عدم الإخلال بأي من ضوابطها وأخلاقياتها.

ويعقد المؤتمر برعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة الخدمات المصرفية الآلية (كي.نت) بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار والمهتمين في صناعة تكنولوجيا المالية من القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عدد من الخبراء والمختصين المحليين والأجانب.

ويمثل المؤتمر الذي يتضمن مجموعة من الجلسات الفنية المتخصصة منصة لالتقاء الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والبنوك وشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمحلية تحت سقف واحد لمناقشة التطور المتسارع في مجال حلول الدفع في ضوء تأثير شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة.