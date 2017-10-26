استقر سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار الكويتي، اليوم الخميس، عند مستوى 0.302 دينار فيما ارتفع اليورو إلى مستوى 0.357 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع إلى 0.400 دينار فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.305 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وانخفض الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات وواجه صعوبات في تحقيق المزيد من المكاسب التي ارتبطت بتكهنات بأن الرئيس المقبل للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيوجه دفة السياسة النقدية في اتجاه يميل إلى التشديد النقدي.

في المقابل ارتفع الجنيه الإسترليني نحو 1 في المئة إثر بيانات إيجابية في المملكة المتحدة عززت التوقعات بأن بنك انكلترا (البنك المركزي) سيزيد أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

كما ارتفع اليورو قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية مدعوما بتوقعات بأن يعلن البنك أنه سيخفض مشترياته الشهرية من الأصول إلى 40 مليار يورو من 60 مليارا.