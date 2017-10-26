وافقت اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي في أول اجتماع لها مساء أمس الأربعاء، برئاسة المهندس محمد بوشهري، على عقد تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح (وصلة الدوحة).

وقال الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي، في تصريح صحافي، اليوم الخميس، إن موافقة اللجنة على العقد آنف الذكر تخص توسعة حرم طريق المشروع في منطقة تقاطع المدينة الترفيهية.

وأضاف الصقعبي أن اللجنة أصدرت قراراتها بالموافقة على عدد من الموضوعات منها الموافقة على طلب الهيئة العامة للرياضة إقامة مشروع مجمع صالات للألعاب الفردية والجماعية في نادي كاظمة.

وذكر أن اللجنة وافقت على الضوابط والاشتراطات المتعلقة بتخصيص إقامة فروع للبنوك ضمن مراكز الضواحي الفرعية والرئيسية وعلى طلب ربط الموقع المخصص لإقامة مشاريع معالجة النفايات والاستفادة منها مع طريق الصليبية في منطقة كبد.

وبين أن اللجنة المكلفة وافقت أيضا على مشروع تطوير سبعة مواقع للدراكيل في كل من جنوب منطقة الخيران وجنوب منطقة عريفجان وشمال غرب منطقة كبد وجنوب غرب وسط منطقة الركسا وغرب وسط منطقتي الركسا وغرب وسط منطقة الصابرية شمال منطقة الصابرية.

ولفت إلى موافقة اللجنة أيضا على طلب وزارة الكهرباء والماء توسعة محطة التحويل الرئيسية القائمة في منطقة الصليبية الصناعية وعلى طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع محطة لمعالجة الصرف الصحي في منطقة الجهراء الحرفية فضلا عن الموافقة على العديد من الطلبات والمواضيع المقدمة من الجهات الحكومية والوزارات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بحل المجلس البلدي وعلى مشروع مرسوم بتشكيل لجنة مكلفة للقيام باختصاصاته في التاسع من أكتوبر الجاري نظرا إلى تعثر عقد الجلسات لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد تقديم بعض اعضاء المجلس استقالاتهم.

وتضم اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي في عضويتها كلا من المهندس محمد بوشهري رئيسا والدكتورة رنا الفارس نائبا للرئيس وعضوية كل من المهندس أحمد المنفوحي والمهندس منصور كامل وعبدالله الضويحي وخالد الهاجري ومبارك المطيري ومبارك الخضير ودلال البناي وعمار المقطوف وأسامة الدعيج وبدر الرفاعي ودلال رجب وناصر خريبط وعبدالله الزمامي.