قال مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، اليوم الخميس، إن طقس البلاد سيتأثر بكتلة هوائية رطبة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف القراوي أن البلاد تتأثر هذه الفترة بتخلخل في التوزيعات الضغطية على معظم الأنحاء مصحوبة بكتلة هوائية رطبة مع رياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه أحيانا وتكون الفرصة مهيأة لتكون الضباب على بعض المناطق خصوصا الساحلية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن الطقس مساء اليوم يتميز بالاعتدال عموما والرطوبة النسبية على السواحل، متوقعا لنهار غد الجمعة طقسا حارا نسبيا ورطبا نسبيا لاسيما على السواحل.

وذكر أن الطقس يعتدل ليل الجمعة والرياح تكون جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 19 و 22 درجة مئوية .

وأشار القراوي إلى استمرار الطقس الحار نسبيا والرطب نسبيا نهار يوم السبت المقبل، والحرارة العظمى المتوقعة ما بين 33 و 36 درجة مئوية .

وبين أن الطقس الرطب يسود مساء السبت لاسيما على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، والحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و 22 درجة مئوية والبحر يكون خفيفا إلى معتدل الموج من قدم إلى ثلاث أقدام.