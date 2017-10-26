عبدالكريم أحمد

عقدت محكمة الجنايات اليوم، أولى جلساتها لمحاكمة 13 مواطنا متهما بالتستر على متهمي خلية العبدلي، وقررت إرجاءها إلى يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل للإطلاع.

وتخللت الجلسة سؤال المحكمة للمتهمين عن مدى قيامهم بالتستر على مداني خلية العبدلي الذين تواروا عن الأنظار فور صدور حكم نهائي من محكمة التمييز بإدانتهم بالحبس، لكنهم أجابوا بالنفي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة بتهم تتعلق بإخفاء مطلوب عن العدالة والتستر عليه، والانتماء إلى تنظيم محظور يدعو إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.