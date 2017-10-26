آلاء خليفه

أسفرت نتائج انتخابات المجلس الطلابي بالجامعة العربية المفتوحة، والتي جرت يوم امس، عن فوز الاتحاد الطلابي بـ 18 مقعدا، تلاه القائمة المستقلة بـ 15 مقعدا، ثم قائمة المتحدون التي حصلت على 7 مقاعد، والقائمة الائتلافية 4 مقاعد والتحالف الطلابي 4 مقاعد، ومن ثم قائمة الوسط الديمقراطي حصلت على مقعد، ومرشح مستقل حصل على مقعد .

الجدير بالذكر أن المجلس الطلابي يتشكل من 50 عضوا بالهيئة الإدارية يشمل الثلاث تخصصات بالجامعة وهي الأدب انجليزي وتقنية المعلومات وإدارة الأعمال .

وتجرى الانتخابات وفق النظام الفردي وذلك ما تنص عليه لائحة الانتخابات ،ولكن طلاب الجامعة يشكّلون في ما بينهم قوائم انتخابية.