عبدالكريم أحمد

أرجأت محكمة الجنايات محاكمة النائب الأسبق مسلم البراك، وعدد من النواب السابقين بدعوى الإساءة إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الخامس من شهر ديسمبر المقبل وذلك للقرار السابق المتمثل بحضور شهود النفي.

وشهدت الجلسة حضور دفاع المتهمين الذين صمموا على إحضار الشهود وهم نواب حاليون في مجلس الأمة، حيث أن انشغالهم في أعمال المجلس حال دون مثولهم لتقديم الشهادة.

وكانت وزارة الخارجية قد حركت شكوى ضد المتهمين واتهمتهم بالظهور في لقاء تلفزيوني حوى إساءة إلى المملكة بالإضافة إلى إشاعة أخبار كاذبة عن الوضع الداخلي للبلاد.