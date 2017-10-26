أكد رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن محمد الخضر، اليوم الخميس، حرص البلاد على العمل المشترك مع المجتمع الدولي بغية ضمان وحفظ الأمن والاستقرار الدوليين.

جاء ذلك في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع، بمناسبة عودة الفريق الخضر والوفد المرافق له إلى البلاد بعد مشاركته في اجتماع رؤساء أركان قوات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة الذي عقد في واشنطن في الفترة من 23 حتى 25 أكتوبر الجاري.

ووفقا للبيان فقد ناقش الاجتماع الذي شهد مشاركة من 75 دولة سبل مراجعة خريطة الطريق بشأن الجماعات الإرهابية وفقا لمتغيرات الموقف والمعطيات الحالية.

وأوضح أن الاجتماع هدف لضمان تحقيق التأثير المطلوب على ارض الواقع على كافة الأصعدة لاسيما بعد ما حققه التحالف الدولي من نجاح في حملته العسكرية التي أدت إلى انحسار كبير للتنظيمات الإرهابية وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم الدولة (داعش).

وكان في استقبال الفريق الخضر على ارض المطار نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبدالله نواف الصباح وعدد من كبار ضباط الجيش.