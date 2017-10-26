أعلن البرلمان الاوروبي اليوم الخميس، منح جائزة (ساخاروف لحرية الفكر) للمعارضة الديموقراطية في فنزويلا.

وذكر البرلمان في بيان ان قرار منح الجائزة اتخذه رئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجانى، وقادة الجماعات السياسية في البرلمان، خلال جلسة عقدت في ستراسبورغ ، مبينا ان المعارضة الديمقراطية في فنزويلا تضم الجمعية الوطنية للبلاد وجميع السجناء السياسيين وفقا لقائمة منتدى العقوبات الفنزويلي.

وأضاف ان فنزويلا ظلت تعاني على مدى السنوات الأخيرة أزمة سياسية قيد خلالها الحزب الحاكم من سيادة القانون حيث جردت المحكمة العليا في البلاد في مارس 2017 الجمعية الوطنية المنتخبة ديمقراطيا من سلطتها التشريعية.

ويبلغ عدد السجناء السياسيين في فنزويلا الان اكثر من 600 سجين كما قتل اكثر من 130 شخصا منذ مطلع العام الجاري في احتجاجات جابت الشوارع معظمها مظاهرات مناهضة للحكومة.

وتمنح جائزة (ساخاروف لحرية الفكر) التي سميت تكريما للفيزيائي السوفييتي والمعارض السياسي اندريه ساخاروف كل عام من قبل البرلمان الأوروبي وأطلقت في عام 1988 لتكريم الأفراد والمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتتكون الجائزة من شهادة تقدير ومبلغ 50 الف يورو (59 الف دولار) وستمنح خلال حفل في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ في ال13 من ديسمبر المقبل.