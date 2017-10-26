اكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة هند الصبيح اليوم حرص دولة الكويت على رعاية المواطنين على مختلف الاصعدة لاسيما الانسانية منها.

وقالت الصبيح في تصريح صحفي خلال افتتاح مركز فنر للاستماع (مركز المعنفات) إن المركز يستقبل النساء المعنفات والاطفال والفتيات للاستماع لشكواهن ومنحهن المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية وذلك بشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

واوضحت ان المركز يهدف لحل المشكلات النفسية والاجتماعية والعمل على توفيق الاوضاع بين الطرفين وصولا للقضاء على العنف الاسري مشيرة الى قرب افتتاح مركز جديد لايواء للمعنفات اسريا مطلع العام المقبل بغية توفير اوجه الرعاية لهم ومساعدتهم في الحصول على حقوقهن كاملة.

بدوره قال الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الامين العام للمجلس الاعلى للاسرة حسن كاظم في تصريح مماثل إن مركز فنر للاستماع يعد احد المراكز التي حظيت باهتمام المجلس الاعلى للاسرة في اطار احترام دولة الكويت للمواثيق الدولية ذات الصلة.

واضاف ان مركز المعنفات يعد مركزا استشاريا يبحث في الحالات النفسية والاجتماعية للمرأة المعنفة ودراسة حالاتها ومن ثم تحديد الاجراء المناسب لمساعدتها ايوائيا او بأي وسيلة اخرى.