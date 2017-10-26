وقعت حكومة الوفاق الفلسطينية اليوم عقودا ضمن المنحة الكويتية لتعويض 270 مصنعا دمرها الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة عام 2014.

ويأتي التوقيع في نطاق المنحة الكويتية البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة لاعادة اعمار قطاعات عدة في قطاع غزة تضررت من جراء العدوان الاسرائيلي على القطاع وتشمل قطاعات الاسكان والصناعات الخفيفة والمتوسطة.

وقال وزير الأشغال العامة والاسكان مفيد الحساينة ان دولة الكويت ساهمت بشكل كبير في عملية إعادة إعمار قطاع غزة مؤكدا انها الداعم الأول والحقيقي لعملية الاعمار.

واضاف ان منحة الكويت التي بلغت 200 مليون دولار خصص منها 75 مليون دولار لقطاع الاسكان حيث تم بناء 2270 وحدة سكنية مؤكدا ان الكويت من الدول القلائل التي التزمت بقرارات مؤتمر القاهرة في عام 2014 والمتعلقة باعادة اعمار غزة.

ووجه الحساينة الشكر العميق للكويت حكومة وشعبا بقيادة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد على الدعم السخي والالتزام الصادق بمساعدة الشعب الفلسطيني.

بدوره أشاد رئيس اتحاد الصناعات علي الحايك في تصريح مماثل بدعم دولة الكويت وتقديمها الدعم المالي لتعويض المصانع والمنشآت التي دمرت في العدوان الإسرائيلي مضيفا ان المبلغ المخصص ضمن المنحة اليوم سيساهم في إعادة إعمار 270 مصنعا ومنشأة.

وثمن الحايك الغايات النبيلة التي حققتها المساعدات الكويتية وما تركته من أثر إيجابي في نفوس العاملين بالقطاع الصناعي بغزة مناشدا باقي الدول الوفاء بما تعهدت به في مؤتمر القاهرة.

من جهته قال امين سر اتحاد الصناعات الإنشائية محمد العصار انه سيتم تعويض أكثر من 270 مصنعا ومنشأة من بينها 160 منشاة و110 مصانع للخشب كل حسب نسبة الضرر وقيمته.

واكد العصار ان خسائر القطاع الإنشائي بلغت اكثر من 25 مليون دولار نتيجة الحرب الأخيرة على غزة معربا عن الشكر العميق لدولة الكويت على دعمها للشعب الفلسطيني.

وفي السياق نفسه قال أمين سر اتحاد الصناعات الخشبية في قطاع غزة وضاح بسيسو ل(كونا) ان خسائر قطاع الصناعات الخشبية في الحرب الاسرائيلية على غزة بلغت أكثر من تسعة ملايين دولار لحقت بحوالي 230 منشأة وشركة عاملة في هذا القطاع.

واضاف ان جزءا كبيرا من هذه المنشآت تم تعويضها وان عدد الشركات المستفيدة من المنحة الكويتية بلغ 75 شركة ومنشأة.