حنان عبد المعبود

اكد وزير الصحة د. جمال الحربي ان كلفة نظام الديجيتال باثولوجي بلغت حوالي مليوني دينار كويتي لافتا الى ان هذا النظام تم تركيبه في ثمان مستشفيات وزارة الصحة حتى الان

جاء هذا ضمن كلمة للوزير الحربي خلال افتتاح المؤتمر الأول للديجيتال باثولوجي ، وقال" ان تدشين إنعقاده لمرحلة جديدة للعمل بمختبرات الانسجة بوزارة الصحة تواكب المستجدات العالمية مبينا إن تطبيقه الديجيتال باثولوجي في مختبرات وزارة الصحة من شأنه أن يقلص الوقت الذي يستغرقه تشخيص العينات الباثولوجية إلى 24 ساعة فقط بدلاً من حوالي أسبوعين سابقاً وهو ما يساعد على سرعة ودقة التشخيص ويدعم إتخاذ القرارات الطبية الصائبة في الوقت المناسب من جانب الأطباء المعالجين

واكد الحربي ان هذا النظام يتيح الفرصة للتواصل العلمي والمهني وتبادل الخبرات مع المراكز العالمية التي يرتبط بها النظام وهو ما يحقق نقلة نوعية غير مسبوقة بالتشخيص وبالعلاج بالاستفادة من التقنيات الحديثة.

واضاف الحربي قائلا ان الوزارة تتطلع إلى توصل المؤتمر إلى توصيات تتفق مع مكانة وخبرات الضيوف والمشاركين به مبينا ان الوزارة لن تتأخر عن تقديم الدعم اللازم لتبني تنفيذ توصيات المؤتمر ضمن المشاريع التطويرية بوزارة الصحة

ورحب الحربي بضيوف المؤتمر والمشاركين به متمنيا لهم دوام التوفيق ودعى الله عز وجل أن يحفظ دولة الكويت تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لحضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء

ومن جانبها اكدت مديرة ادارة المختبرات الطبيه د. دعاء الخالدي على التزام وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية وتقديم افضل وأحدث الخدمات الطبية للمرضى مبينا ان الادارة من خلال خبرة أطبائها وفنييها على البحث عن افضل الوسائل والاجهزة التشخيصية للوصول لأدق التفاصيل وأسرع الطرق لتشخيص الأمراض ، مؤكدا ان التشخيص الدقيق ينعكس على صحة المرضى وسرعة علاجهم مما يساهم في تخفيف آلامهم ، فضلا عن تقليل التكلفة العلاجية.

وقالت ان نظام "الديجيتال باثولوجي" يعد نقلة نوعية في مجال التشخيص وهو عبارة عن شبكة "الكترونية" يتم فيها رفع الشرائح النسيجية الالكترونية مما يجعل جميع أقسام جميع الاقسام النسيجية تعمل كوحدة واحدة مع مراكز وجامعات في امريكا وكندا ، وتشخيصها خلال ٢٤ ساعة،علما ان العينات والشرائح كانت ترسل في السابق، خاصة للحالات الحرجة والصعبة بريديا، وينتظر المريض وصولها لفترات طويلة،

واعتبرت الخالدي هذا النظام هو الاول على مستوى الشرق الأوسط ، تم تركيبه بالتعاون مع ادارة نظم المعلومات في وزارة الصحة في مختبرات الأنسجة بثماني مستشفيات وتم تدريب جميع الاطباء والفنيين على هذا النظام في وحدات الأنسجة بالمستشفيات.

واكدت على التحسين المستمر للخدمات الصحية ، موجها الشكر لوزير الصحة الداعم الرئيس لتطوير الخدمات الصحية ولذي سعى الى تذليل كافة العقبات من أمامنا لإحداث هذه النقلة النوعية في مجال التشخيص والعلاج.