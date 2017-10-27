



مكتبتي

جدول حمد



قصة جديدة مبتكرة للكاتبة الكويتية المتميزة باسمة الوزان، رسمتها بروعة فائقة أنامل الفنانة ندين عيسى، وصدرت قبل أيام عن دار أصالة.القصة تحكي قصة طفل ذكي يدعى حمد، يستخدم أفراد أسرته مختلف أنواع الجداول لتنظيم أعمالهم، فقرر أن يصمم جدولا لنفسه، ورسم في خاناته مختلف الأنشطة المحببة، ولونها، وكان جدولا جميلا مبهجا، إلا أنه بحاجة ليكون مرنا وشاملا.. القصة مشوقة وهادفة، تعلمنا كيف يمكن إنجاز جدول يومي للأعمال.. وهي تبدأ بكلمات لطيفة خفيفة، وتنتهي بكلمات جميلة.

فيها فوائد كثيرة، وحركة مثيرة.. وتداعيات للأحداث تجذب القارئ الصغير من البداية حتى النهاية.. بجمل قصيرة لطيفة، تدفع القارئ على قراءتها دفعة واحدة بالرغم من طولها النسبي..قصة تستحق الاقتناء والقراءة اليومية، في البيت والمدرسة.. والحياة عموما..

منهاج القرآن

أصدرت جمعية المحافظة على القرآن الكريم الأردنية منهاجا جديدا لتعليم قراءة القرآن الكريم للطلبة المنتسبين لنادي الطفل، ويتوزع على ثلاثة مناهج وهي من رسم وإخراج الفنان نضال البزم:

٭ المنهج الأول: «أحباب القرآن» منهج خاص بجزء عمن يقدم سور الجزء من خلال رسوم إيضاحية تعين الطفل على حفظه وتذكره.

٭ المنهج الثاني: «أحباب القرآن.. بالقيم نرتقي»، يتكون من عشر وحدات دراسية موزعة على فصلين دراسين، متمثلة في: المحبة، وحب الله وكتابه، وتقدير الذات، والنظافة، والتعاون، وبر الوالدين، والصدق والأمانة، والعمل وحب الوطن، وتناول غرس القيمة بأسلوب فريد ومميز.

٭ المنهج الثالث: «أحباب القرآن.. مهاراتي وخبراتي» يمكن الأصدقاء الصغار من اكتساب مهارات مميزة تهيئهم لتلاوة حروف وكلمات القرآن الكريم، والتمييز العددي لترقيم آياته وصفحاته.

تم تقديم هذا المنهج بطريقة تكاملية، حيث تم توزيع الحروف الهجائية والأرقام على القيم العشر وتحمل نفس مسمى القيمة، وتم تقديم الحرف والرقم ضمن منهجية محددة وواضحة تنطلق من القصة التي تعزز القيمة التي تمثل الوحدة الدراسية، وتهيئ الطفل لاكتساب مهارات وخبرات أكاديمية مميزة كالإصغاء والاستماع والتمييز السمعي ومن ثم تنتقل به من خلال تدريبات منوعة إلى مهارات بمستوى أعلى، كالتمييز البصري والقدرة على تمييز أوجه الشبه والاختلاف وتنمية مهارات التآزر البصري الحركي.

ويقوم المنهج على مشاركة الطفل والمعلم والعائلة في نشاطات هادفة ومناسبة بهدف تحويل القيم الإسلامية إلى قيم واقعية.

أبنائي الصغار

باسمة الوزان

إعداد: د.طارق البكري

د.طارق البكري

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عندما قرأت قصة «جدول حمد» للكاتبة الكويتية الوازنة «باسمة الوزان»، سعدت كثيرا بما تضمنته هذه القصة الجديدة من فوائد لا تحصى، ومعان ليست قاصرة عن توصيل الكثير من المفاهيم الجميلة للأصدقاء الصغار ببساطة السهل الممتنع.. ولعلك أيها الصديق المحب حريص مثلي على متابعة مثل هذه القصص الهادفة.. والابتعاد عما يضيع وقتك الثمين.

هذه القصة على صغرها، تشبه الرواية المبسطة، «رواية» تناسب عمر الطفولة المتوسطة، لما تتضمنه من حركة وتموجات، وارتفاعات، وتفاعلات، ومشاركات إنسانية، بين جميع افراد الأسرة الجميلة، من جدة وأم وأب وأولاد وأحفاد.. وحتى الخادمة أصبحت جزءا جميلا من القصة.. أو بالأحرى الأسرة الممتدة.

كم جميل أن تهتم مؤسساتنا العامة والخاصة جميعا بالطفولة، وكم أتمنى أن ترعى مثل هذا الانتاج الرائع، وها هي اليوم كاتبتنا الوازنة تقدم فكرة جديدة.. كتابا بهيا.. لماحا لماعا مضيئا.. جميل الشكل، رسما وإخراجا تنفيذا.. فضلا عما يحتويه من مضامين جميلة ورائعة.. فضلا عن كون الكاتبة مبدعة من هذا الوطن.. وكاتب الأطفال أيها الأصدقاء الصغار عندما يكتب لا يبحث عن التشجيع والتصفيق.. ولا يفكر بالشهرة والسمعة، لأن الكتابة للأطفال لا تدخل أبدا في هذا السياق.. من يكتب للطفل يكتب لنفسه وولده وأحبته.. لذا تكون الكتابة نوعا من الحب، وليست نوعا من الترف.

ومن هنا.. فنحن لا نريد أن نصفق للكاتبة فقط وكأننا في مسرحية تنتهي فصولها عند انتهاء العرض.. بل على العكس تماما، نريد من هذه الكاتبة ومن غيرها أن تكتب وتكتب وتكتب.. لأن ساحة الطفولة اليوم أشد ما تحتاج إلى مثل هذه الكتابات الهادفة الوازنة.. فرحت لكم أيها الأصدقاء بهذه القصة الجميلة.. تعلموا منها النظام والتخطيط وإعداد الجداول.. علموا من حولكم كما تعلم حمد، ولا تكتفوا بقراءة القصة، بل يجب أن يقرأها كل من حولكم.. كبير وصغير.. فهي تعلم الكبير كما تعلم الصغير.. ألم أقل لكم سابقا.. وأكرر قولي اليوم: إنها باسمة الوازنة؟!

قالوا

٭ كل شيء تكشفه بتقادم العمر هو موجود من قبل ولكنك كنت أصغر من أن تراه.

٭ إذا أردت أن تعرف خلق الإنسان فانظر إلى كيفية تعامله مع من هو أقل منه وليس تعامله مع رؤسائه.

٭ الذين يحملون في نفوسهم شرارة المعرفة وحنينا كبيرا إلى رفض الحياة الروتينية، هم دائما الذين يرسمون للحياة مستواها الجميل رغم ما يلاقونه من تعب.

٭ لا شيء يجعلنا كبارا كالتجربة ولا شيء يجعلنا أكثر صمتا كخيبة الأمل.

٭ استمع لكثيرين وتكلم مع قليلين.

لغتنا الجميلة

أفعل الشيء

يقال في العربية أَفْعَلَ الشيء بمعنى حان منه ذلك، مثل:

٭ أَرْكَبَ المهرُ: حان أن يُركب.

٭ أَحْصَدَ الزرع: حان أن يُحصد.

٭ أَقْطَفَ الكرم: حان أن يُقطف.

٭ أَقْطَفَ القوم: أي حان أن يقطِفوا كرومهم.

٭ أَنْتَجَت الخيل: حان نتاجها.

وفي العربية باب أَفْعَلَ الشيء صار كذلك، وأصابه ذلك، مثل:

٭ أَجْرَبَ الرجل وأَنْحَز وأحَالَ أي: صار صاحب جرَبٍ، ونُحَازٍ، وحَيال في ماله.

٭ أحَرَّ الرجل إذا صارت إبله حِراراً، أي: عطاشاً.

٭ أعَاهَ الرجل إذا صارت العاهة في ماله.

٭ أصَحَّ صارت الصحة في ماله بعد العاهة.

٭ أَقْحَطَ وأَيْبَسَ إذا أصابه القحط واليبس.

٭ أَشْمَلَ القوم صاروا في ريح الشمال، وكذلك الجَنوب والصَّبا والدَّبور، وأراحوا صاروا في ريح، وأَرْبَعُوا صاروا في ربيع.

شعر

الأرنوب المحبوب





شعر د. عاطف العيايدة

شعرفي بيتِنـــا أرنــــــــوبْ

أرنـــوبُــنَــا الـمـحـبـوبْ

يقفِـزُ فـيْ رشـاقـةٍ

فيْ قفـزِهِ موهـوبْ

يحـــبُــهُ أطــفــالُــنَــا

لأنّــــــهُ طَــــيـــّــُوبْ

دومًا قريبٌ منهمُ

لا يعْرِفُ الهُـرُوبْ

أرْنــوبـــنــا حـبــيْــبــنــا

لــيْــسَ لَهُ عُيُــوْبْ

يَسْــكُنُ فيْ قلُوْبِنَا

أَغْــلى مــن الْــقُلـوبْ

فيْ ركـضِهِ تَرىْ الثَّرى

يَطِيْرُ فيْ الدّروبْ

بــراءةٌ فِــيْ عَــيـْـنـِهِ

كَاْلْشّـمْـسِ فِيْ الْغُروبْ

أرنــوبـُـنـــَاْ حَبــِــيْـبــُنــَاْ

نَدْعُوْكَ أْنْ تَـــــؤوْبْ

قصة





قصة مصورة



















كاريكاتير عالمي





الاختلافات بين الرسمين عشرة اختلافات حاول العثور عليها في أسرع وقت ممكن









متاهة





لون









