دعا بدر خالد الهاجري الجهات الحكومية المختصة بالعمل على إنهاء معاناة اهالي مدينة صباح الاحمد السكنية وذلك من خلال الاسراع بإنجاز الطريق السريع الموصل للمدينة واستكمال الخدمات والبنى التحتية اللازمة وتنظيم الطرقات والشوارع والاعتناء بالنظافة واستكمال ذلك بأسرع وقت ممكن.

وأشار في تصريح له إلى أن مدينة صباح الاحمد السكنية باتت مأهولة بالسكان وهي تحتاج إلى الكثير من الخدمات اسوة بالمناطق الاخرى التي جرى إنجازها وتسليمها بكامل الخدمات التي يحتاج إليها القاطنون فيها، فالكثيرون يشتكون من ضعف وتأخر التنفيذ.

وأضاف أن قاطني مدينة صباح الاحمد السكنية باتوا يشعرون بأن هناك تراخي في الاداء والإنجاز وبأنهم اقل من غيرهم من جهة الخدمات والرعاية، موضحا ان الدستور كفل المساواة للجميع، ومن الاهمية بمكان عدم وصول المواطن إلى مثل هذا النوع من التفكير وخصوصا ان الحكومة تسعى جاهدة إلى إنجاز المدن لحل المشكلة الإسكانية.

وطالب الهاجري بزيادة ساعات العمل والاهتمام بمدينة صباح الاحمد السكنية وإنجاز الطريق السريع لتسهيل عملية الوصول إلى المدينة بأسرع وقت إلى جانب التخفيف عن الطرق الاخرى والتقليل من الزحام الذي بات مشكلة تؤرق الجميع، من خلال ارتفاع اعداد السيارات وعدم قدرة الشوارع على تلبية هذا التزايد المستمر، مبينا أن الطرق السريعة من ابرز الحلول المستخدمة للتقليل من مشكلة الازدحامات إضافة إلى انها تخفف عن القاطنين في المناطق التي تمر بها وخصوصا عبر الفتحات الداخلية التي تمكن الكثيرين من الوصول إلى وجهاتهم بأسرع وقت.