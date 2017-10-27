ليلى الشافعي

تحت رعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أقامت لجنة التعريف بالإسلام حفل تكريم الفائزين في مسابقة الرهيماني السادسة عشرة لحفظ القرآن الكريم، على مسرح الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية تحت شعار «بل هو قرآن مجيد»، وبحضور ممثل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وليد العمار وكيل وزارة الأوقاف المساعد للتخطيط والتطوير، وكل من سفير جمهورية نيجيريا غربا قاجام محمد، وسفير جمهورية النيجر ابوبكر محمد عبدو، وسفير الفلبين renato pedro villa، وممثل السفارة السعودية غالب السهلي، وممثل رعاة المسابقة «ورثة المرحوم صالح الرهيماني» عبدالله المديني، وعمر الشقراء مدير العلاقات العامة بجمعية النجاة الخيرية ومسؤولي الأفرع والدعاة بلجنة التعريف بالإسلام.

وقد بدأ الحفل بتلاوة من القرآن الكريم وتخللته عدة فقرات قرآنية بأصوات جميلة وقراءات متميزة نالت استحسان الحضور، وعرض لإنجازات المسابقة، وفي نهاية الحفل قام العمار وكبار الحضور بتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز والشهادات عليهم، كما أقيم معرض للوسائل الدعوية المقروءة والإلكترونية من جانب لجنة الدعوة الإلكترونية.

وفي كلمته قال ممثل راعي الحفل وليد العمار: «يحدونا الفخر الكبير بما تقوم به لجنة التعريف بالإسلام من عمل دعوي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة، ونحن نلتقي بكم في هذا اللقاء السنوي في دورته السادسة عشرة، بالمشاركة وحضور حفل مسابقة سليمان صالح الرهيماني (رحمه الله) لحفظ القرآن الكريم للمهتدين الجدد والجاليات المسلمة الناطقة بغير العربية، الذي يقام وسط هذه الأجواء الطيبة، التي نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيها، وأن يوفقنا على ان نكون جميعا نعم العباد المخلصين الذين يعملون من أجل مرضاة رب العالمين».

وأكد ان هذا العمل الجليل يتطلب تضافر الجهود ليأتي بالثمرة المرجوة منه، خصوصا ان كل القائمين على هذا العمل يمثلون الكويت في الدعوة الى الله، لذلك نحن نعتز بما تتخذه اللجان الخيرية القائمة على هذا العمل من منهج وسطي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة خاصة لجنة التعريف بالإسلام، ولذلك كان له الأثر الإيجابي في تبيان سماحة الإسلام ووسطيته للآخرين، ولذلك فإن هذا النهج يعد من أهم الجوانب الدعوية التي تخدم الإسلام وترغب فيه، وبالتالي يزيد من أعداد المهتدين الجدد وتزيد أيضا أعداد أتباعه عامة.

وفي كلمته، قال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام فريد العوضي ان الاهتمام بالجاليات يعكس صورة الكويت ويعزز دورها كمركز إنساني عالمي وأميرها سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني لدعمه المتواصل للعمل الخيري الكويتي.

مبينا ان المسابقة بدأت منذ 16 عاما في عام 2002 وهي مستمرة حتى عامنا هذا، ووصل إجمالي عدد المشاركين فيها منذ تنظيمها الى 9970 مشاركا من الجاليات المسلمة بشتى اللغات، وأضاف ان هذا العمل الجليل يتطلب تضافر الجهود ليأتي بالثمرة المرجوة منه، خصوصا ان لجنة التعريف بالإسلام تمثل اسم الكويت في الدعوة، موضحا ان ما تتخذه اللجنة من منهج وسطي يتسم بالحكمة والموعظة الحسنة، كان له الأثر الإيجابي في تبيان سماحة الإسلام ووسطيته للآخرين.

وأضاف العوضي ان اللجنة تسعى الى رعاية الجاليات المسلمة غير الناطقة بالعربية، مشيرا الى ان مسابقات القرآن الكريم من أجل العلوم التي تحرص اللجنة على تعليمه وتحفيظه للجاليات والمسلمين الجدد.