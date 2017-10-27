قال نائب رئيس المجلس الإداري للأمانة العامة للقرآن الكريم في جمعية الإصلاح الاجتماعي عبداللطيف الخنين إن عدد المتنافسين في المسابقة الثانية لحفظ القرآن فاق 820 متسابقا ومتسابقة، وكانت المنافسة شديدة، حيث نال عدد من المشاركين المراكز الأولى في المسابقة.

وذكر الخنين، خلال كلمته في حفل تكريم الفائزين في المسابقة الثانية لحفظ القرآن الكريم التي أقيمت برعاية وزير الأوقاف ووزير شؤون البلدية مساء أول من امس على مسرح الجمعية، أن جمعية الإصلاح الاجتماعي تولي اهتماما كبيرا بكتاب الله وحفظه وفهمه والعمل به، وتحرص على إشراك أكبر عدد من الأبناء في حفظ القرآن الكريم وتدبره عبر إنشاء ورعاية مسابقة حفظ القرآن الكريم.

وأشار الخنين إلى ان هذا التكريم يعد بمنزلة عقد الوفاء للفائزين نظير حرصهم واجتهادهم في حفظ كتاب الله وتشجيعا لغيرهم، مقدما التهنئة إلى «الآباء والأمهات على هذه الذرية الصالحة الحافظة لكتاب الله تعالى»، كما هنأ الحافظين والحافظات، متمنيا لهم الأجر والثواب «لجهودهم في حفظ القرآن الكريم».

من جانبه، قال أحد المتسابق في كلمته نيابة عن المتسابقين ان الأمانة العامة للقرآن الكريم في جمعية الإصلاح الاجتماعي تحرص على الاهتمام بالقرآن وإقامة الحلقات لتحفيظ القرآن الكريم و تنظيم المسابقات لتحفيز الأبناء على حفظ كتاب الله والعمل به.