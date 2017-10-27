المركز سيعمل بالتعاون بين «الشؤون» و«الداخلية» وهيئات المجتمع المدني وطاقته الاستيعابية 35 حالة

الموظفون يخضعون لدورات تدريبية.. وإحصائية شهرية عن عدد الحالات

بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ورئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هند الصبيح حرص الدولة على رعاية مواطنيها على جميع الأصعدة وبخاصة الإنسانية منها وحماية الحقوق لكل شرائح المجتمع رجال ونساء وشباب وفتيات وأطفال وذوي احتياجات خاصة.

جاء ذلك في تصريح أدلت به الوزيرة الصبيح عقب افتتاحها مركز فنر للاستماع «مركز المعنفات» بحضور الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون والامين العام للمجلس الأعلى للأسرة حسن كاظم وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للأسرة.

وأضافت الصبيح ان افتتاح هذا المركز يأتي تنفيذا للوعد الذي قطعناه على انفسنا في المجلس الأعلى للأسرة من خلال العمل الدؤوب لفرق العمل المشكلة من كل الأعضاء كي يستقبل المركز كل النساء المعنفات والأطفال والفتيات للاستماع الى شكواهم ومنحهم المشورة القانونية والنفسية والاجتماعية بالشراكة المجتمعية مع المجتمع المدني وإشراك الجهات الحكومية المعنية ممثلة في وزاراتي الداخلية والصحة والشؤون في استقبال الحالات.

وكشفت الصبيح في هذا الصدد عن قرب افتتاح مركز جديد من نوع آخر هو مركز الإيواء للمعنفات اسريا مع بداية العام المقبل،بطاقة استيعابية ٣٥ حالة لتوفير أوجه الرعاية لهم حتى تتم مساعدتهم في الحصول على حقوقهم كاملة، مشيرة الى ان المركز الحالي هو للاستماع الى شكوى المعنفات والعمل على حل المشكلات سواء كانت نفسية او اجتماعية ونعمل على التوفيق فيما بينهم والتنسيق مع كل الجهات الحكومية المسؤولة والعمل على القضاء على العنف الأسري أينما وجد.

وأضافت ان هذا المركز هو المركز الرئيسي لاستقبال المعنفات سواء من زوجات او فتيات او أطفال في الكويت وهو المركز الوحيد خلال الفترة الحالية لنرى النتائج الإيجابية والسلبية ولكي عندما نعمل على افتتاح مراكز أخرى يتم التعديل لتكون على أفضل مستوى، اننا حاليا في مرحلة تجريبية تخضع لتقييم وفق الاسس الدولية والعالمية قبل الانطلاق لتوسع في افتتاح مراكز اخرى.

وأكدت ان هناك تعاونا مع جمعيات النفع العام والفرق التطوعية لدعم هذه الجهود الإنسانية، كاشفة انه وخلال الأسبوعين المقبلين ستكون هناك دورة تدريبية للموظفين من احد الفرق التطوعية لتدريب الموظفين الذين سيتولون مقابلة الحالات المعنفة ليكونوا على مستوى عال من التعامل مع الحالات وفق المعايير الدولية في هذا المجال، متمنية ان تسير الخطط وفق الجدول المعتمد من مجلس الأسرة ووفق المخطط لها لتحقيق أبعادها الاجتماعية والأبعاد الدولية للكويت واهتمامها بهذا المجال.

وقالت ان المركز الحالي في مرحلة تشغيلية تحت التجربة ولا توجد طاقة استيعابية له فهو متخصص للاستماع والتواصل مع حالات العنف الأسري وخلال الفترة الاولى سيعمل إحصائية شهرية بعدد الحالات وهو المرة الأولى التي يطبق في الكويت ونحتاج الى تنظيم دورات تدريبية للموظفين وسنتصل بالدولة العربية والدول الخليجية لنقل الخبرات فيما بيننا.

كاظم: المركز يدرس الحالات ويقرر الإجراءات المناسبة لها

قال الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة حسن كاظم ان مركز المعنفات هو مركز استشاري يبحث الحالات النفسية والاجتماعية للمرأة المعنفة وهناك استقبال للأمهات والأطفال والفتيات وتنصب مهمة المركز في دراسة الحالات ومن ثم يقرر الإجراء الذي يتخذ لمساعدتها إيوائيا او بأي وسيلة أخرى بالاحالة الى الجهات المعنية.